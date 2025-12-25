Python sur un palier, taureau en fuite, chihuahua héros ou policiers pris au dépourvu: en 2025, forces de l’ordre et pompiers suisses ont multiplié les interventions inattendues, parfois cocasses, d'autres fois spectaculaires.

Les interventions insolites de la police et des pompiers en 2025

Un chihuahua qui joue les héros en Valais, un taureau neuchâtelois qui sème le trouble en s'égarant ou encore les trottinettes électriques non conformes de la police genevoise. Cette année encore, la police et les pompiers ont mené quelques interventions extraordinaires, voire amusantes. En voici une sélection :

Animaux

Un python sur le palier

En août dernier à Villeneuve (VD), un couple revenent chez lui après une balade est tombé nez à nez avec un python royal sur le palier d'une porte près de leur immeuble. Le serpent a été capturé par les pompiers. La femme qui a découvert le python a déclaré avoir aperçu une «chose, qui était presque jaune fluo». Elle a pensé «qu'un enfant avait dû oublier un serpent en plastique». Mais quand elle s'est approchée, la forme «a commencé à bouger».

Un taureau de 600 kilos s'égare

Un taureau de 600 kilos a semé la panique à Montalchez (NE): il avait détruit sa clôture et s'était enfui. Alertswiss a averti les randonneurs, la police et même un hélicoptère de l'armée ont recherché l'animal devenu incontrôlable. Le lendemain, des agriculteurs ont retrouvé le taureau au milieu des vaches dans un pâturage du même village.

Un chihuahua au pays des Saints-Bernards

Cet été, un chihuahua a aidé à sauver un homme sur un glacier au-dessus de Saas-Fee (VS). Il a attiré l'attention des secours sur son maître tombé dans une crevasse. L'homme se trouvait avec son petit chien sur le glacier de Fee lorsqu'un pont de neige a lâché. Si l'accidenté a pu donner l'alerte grâce à son talkie-walkie, il n'a ensuite pas pu être localisé d'emblée. C'est alors que l'équipe de secours a discerné un léger mouvement sur une roche: le chihuahua.

Poules en balade

Plusieurs poules en liberté ont été retrouvées par la police dans une forêt près de Schüpfen (BE). Les forces d'intervention ont pu capturer huit poules pondeuses blanches et les ont confiées à la garde d'un refuge pour animaux. Selon les investigations menées jusqu'à présent, c'est la troisième fois en quatre ans que des poules sont retrouvées à cet endroit.

Un chat prend le train

Un chat est monté dans un train à Altstätten (SG) et a voyagé jusqu'à Rorschach (SG). Les passagers du train ont informé la police qui a pris en charge l'animal. Pendant que les agents du poste de police cherchaient son propriétaire, le chat a fait une sieste sur le bureau.

Insolite

Esprits dérangés

Le colombarium du cimetière de Villars-sur-Glâne a été vandalisé en novembre. Dix «niches» ont été ouvertes et neuf urnes funéraires ont été emportées. Elles ont toutes été retrouvées à proximité de l'église et à la gare de Villars-sur-Glâne. Quatre d'entre elles ont été endommagées.

La police doit porter une table

En septembre, une femme a demandé à la police de Schwyz de l'aider à porter une lourde table dans son appartement. Elle souhaitait que quatre policiers interviennent en même temps. L'intervention a été refusée.

Une coque de téléphone portable dangereuse

Une nuit de février, la police zurichoise s'est rendue dans un kiosque du quartier 4 suite au signalement qu'une femme portait une arme à feu à la ceinture de son pantalon. «Les forces d'intervention étaient prêtes à donner l'alerte», a déclaré une porte-parole de la police municipale à l'agence de presse Keystone-ATS. En réalité, il ne s'agissait que d'une coque de téléphone portable en forme de pistolet.

Fruit puant en fermentation

La police municipale de Zurich et les services sanitaires sont intervenus près d'un magasin d'alimentation après qu'une odeur de gaz a été signalée. Sur place, il s'est rapidement avéré qu'il n'y avait aucun danger et qu'une fuite dans la conduite de gaz pouvait être exclue. A la place, c'était un fruit durian, également appelé fruit puant, qui avait commencé à fermenter dans un container devant le magasin, qui était à l'origine de la puanteur.

Trafic/Accidents

Course-poursuite avec trois adolescents de 13 ans

Trois adolescents de 13 ans ont volé une voiture à La Chaux-de-Fonds (NE), ont forcé un barrage de police et se sont lancés dans une course-poursuite à travers la ville malgré deux pneus crevés. Ils n'ont été arrêtés que lorsqu'ils ont délibérément foncé sur un véhicule de police à l'arrêt. Personne n'a été blessé.

Un bus percute onze véhicules stationnés

A La Tour-de-Peilz (VD), un bus a dévié de son itinéraire et a percuté onze véhicules stationnés, dont des voitures, un scooter et un vélo électrique. Personne n'a été blessé. La police a supposé que le chauffeur avait fait un malaise.

Perte involontaire de pommes de terre

Un tracteur a perdu plusieurs tonnes de pommes de terre sur la route à Weinfelden (TG) après l'ouverture du hayon d'une remorque. Le conducteur n'a rien remarqué et ce n'est qu'une heure plus tard qu'il a signalé l'incident à la police.

Fuite par l'autoroute A1

Une nuit de février, un cambrioleur a risqué sa vie en tentant de fuir la police. Pour y arriver, il a enjambé une clôture de protection à Wettingen (AG) et a traversé l'autoroute A1 en courant. La police a ensuite «perdu le contact visuel».

Contrebande

Butin dans les sous-vêtements

Lors d'un contrôle à Saint-Gingolph (VS), la douane a trouvé des outils pouvant servir à un cambriolage dans la voiture d'un Français de 21 ans. Il avait caché une montre de luxe volée dans ses sous-vêtements.

Des tabatières chinoises à la douane

A Vallorbe (VD), un Italien voulait ramener en Italie, sans les dédouaner, de précieuses tabatières chinoises, des boîtes à tabac à priser artistiquement décorées, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de francs.

Police/Justice

La police genevoise se débarrasse de trottinettes électriques

Pendant des années, la police genevoise a utilisé des trottinettes électriques qui pouvaient rouler plus vite que la loi ne l'autorise. Après la chute d'un policier en été 2023, des investigations internes ont révélé ce manque de conformité. La plupart des 15 véhicules ont été détruits, et aujourd'hui la police n'a plus de trottinettes électriques.

Un policier bernois regarde son portable au volant

En février 2024, un policier bernois a provoqué une collision sur la route parce qu'il a passé près d'une minute à taper et à lire sur son téléphone portable en conduisant. Une caméra installée dans la voiture de service a enregistré l'incident. En mai 2025, il a échoué devant la Cour suprême dans sa tentative de faire interdire la vidéo comme preuve.

La police bernoise sans gaz lacrymogène

En juillet 2025, la police cantonale bernoise s'est soudainement retrouvée sans gaz lacrymogène. Elle a dû détruire tout son stock de bombes lacrymogènes après qu'un journaliste a signalé, à l'issue d'une manifestation, que la date de péremption était dépassée depuis longtemps.