Un hélicoptère s'est écrasé mercredi soir sur le plus haut sommet d'Afrique. Cinq personnes ont péri dans l'accident. Une lectrice de Blick a assisté à la tragédie depuis le camp de base de la montagne.

Une Suissesse témoigne du crash sur le Kilimandjaro

Sandra Marschner

Cinq personnes, dont deux touristes tchèques, ont perdu la vie dans un accident d'hélicoptère. Selon les autorités aériennes tanzaniennes, l'appareil s'est écrasé mercredi soir lors d'une opération de sauvetage sur le sommet du Kilimandjaro à une altitude d'environ 4700 mètres, près du camp de base de Barafu. Le pilote, originaire du Zimbabwe, est décédé.

Une lectrice de Blick, qui se trouvait au camp de base à ce moment-là, a été témoin du tragique accident survenu aux alentours de 18h, heure locale. «J'étais en train de me brosser les dents lorsque j'ai entendu l'hélicoptère. Il y a eu tout à coup un bruit sourd. On n'avait pas l'impression que l'hélicoptère avait bien atterri», raconte à Blick Caroline D.*.

L'hélicoptère complètement détruit

«Nous nous sommes immédiatement précipités dehors pour voir ce qui se passait. Il y avait beaucoup de brouillard partout, on ne voyait quasiment rien. Mais au bout de quelques minutes, nous avons soudain aperçu du feu», raconte la Zurichoise de 25 ans. Elle a ensuite vu l'hélicoptère, complètement détruit. «De nombreuses personnes sont arrivées en courant, on entendait des cris partout, raconte-t-elle. J'avais du mal à y croire, c'était tellement horrible.»

Le lendemain, Caroline D. devait gravir la partie finale du Kilimandjaro, à 5895 mètres. Bien que cette ascension était l'objectif principal de son voyage en Tanzanie, elle n'y est pas parvenue. «Je n'ai pas dormi de la nuit. A ce moment-là, nous ne savions pas encore exactement ce qu'il s'était passé et si des gens étaient morts.»

Lorsqu'elle est redescendue avec son groupe le lendemain, elle a obtenu davantage de détails sur l'accident. C'est à ce moment-là qu'elle a appris que cinq personnes étaient décédées, dont des touristes. «On nous a dit que le moteur n'aurait pas fonctionné correctement.» La jeune femme est choquée à l'idée qu'une telle tragédie se soit déroulée juste à côté d'elle. «L'hélicoptère a continué à voler, loin du camp. Mais il aurait pu s'écraser en plein milieu, où il y avait tant de monde.»

L'UE a imposé une interdiction de vol aux compagnies aériennes tanzaniennes

Caroline D. a encore une semaine et demie de vacances, entre safari et dolce vita à Zanzibar. Mais le sentiment de malaise persiste. «Le fait que l'hélicoptère se soit écrasé lors d'une mission de sauvetage est particulièrement tragique. Tant de personnes ont perdu la vie.»

En juin dernier, l'Union européenne avait imposé une interdiction de vol à toutes les compagnies aériennes tanzaniennes après une série d'accidents. En 2022, un avion s'était écrasé dans le lac Victoria, faisant 19 victimes.

*Nom connu de la rédaction