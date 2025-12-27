DE
FR
Une Suissesse témoigne de l'accident
0:07
Crash sur le Kilimandjaro:Une Suissesse témoigne de l'accident

Une Suissesse témoigne du crash sur le Kilimandjaro
«On entendait des cris partout, c'était tellement horrible»

Un hélicoptère s'est écrasé mercredi soir sur le plus haut sommet d'Afrique. Cinq personnes ont péri dans l'accident. Une lectrice de Blick a assisté à la tragédie depuis le camp de base de la montagne.
Publié: 10:09 heures
1/4
«De nombreuses personnes sont arrivées en courant, on entendait des cris partout», raconte Caroline D. à propos de cette situation tragique.
Photo: Lectrice reporter
Sandra_Marschner_Praktikantin News_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Sandra Marschner

Cinq personnes, dont deux touristes tchèques, ont perdu la vie dans un accident d'hélicoptère. Selon les autorités aériennes tanzaniennes, l'appareil s'est écrasé mercredi soir lors d'une opération de sauvetage sur le sommet du Kilimandjaro à une altitude d'environ 4700 mètres, près du camp de base de Barafu. Le pilote, originaire du Zimbabwe, est décédé.

Une lectrice de Blick, qui se trouvait au camp de base à ce moment-là, a été témoin du tragique accident survenu aux alentours de 18h, heure locale. «J'étais en train de me brosser les dents lorsque j'ai entendu l'hélicoptère. Il y a eu tout à coup un bruit sourd. On n'avait pas l'impression que l'hélicoptère avait bien atterri», raconte à Blick Caroline D.*.

L'hélicoptère complètement détruit

«Nous nous sommes immédiatement précipités dehors pour voir ce qui se passait. Il y avait beaucoup de brouillard partout, on ne voyait quasiment rien. Mais au bout de quelques minutes, nous avons soudain aperçu du feu», raconte la Zurichoise de 25 ans. Elle a ensuite vu l'hélicoptère, complètement détruit. «De nombreuses personnes sont arrivées en courant, on entendait des cris partout, raconte-t-elle. J'avais du mal à y croire, c'était tellement horrible.»

A lire aussi
Un hélicoptère s'écrase sur le Kilimandjaro et tue ses passagers
Cinq victimes à déplorer
Un hélicoptère s'écrase sur le Kilimandjaro et tue ses passagers

Le lendemain, Caroline D. devait gravir la partie finale du Kilimandjaro, à 5895 mètres. Bien que cette ascension était l'objectif principal de son voyage en Tanzanie, elle n'y est pas parvenue. «Je n'ai pas dormi de la nuit. A ce moment-là, nous ne savions pas encore exactement ce qu'il s'était passé et si des gens étaient morts.»

Lorsqu'elle est redescendue avec son groupe le lendemain, elle a obtenu davantage de détails sur l'accident. C'est à ce moment-là qu'elle a appris que cinq personnes étaient décédées, dont des touristes. «On nous a dit que le moteur n'aurait pas fonctionné correctement.» La jeune femme est choquée à l'idée qu'une telle tragédie se soit déroulée juste à côté d'elle. «L'hélicoptère a continué à voler, loin du camp. Mais il aurait pu s'écraser en plein milieu, où il y avait tant de monde.»

L'UE a imposé une interdiction de vol aux compagnies aériennes tanzaniennes

Caroline D. a encore une semaine et demie de vacances, entre safari et dolce vita à Zanzibar. Mais le sentiment de malaise persiste. «Le fait que l'hélicoptère se soit écrasé lors d'une mission de sauvetage est particulièrement tragique. Tant de personnes ont perdu la vie.»

En juin dernier, l'Union européenne avait imposé une interdiction de vol à toutes les compagnies aériennes tanzaniennes après une série d'accidents. En 2022, un avion s'était écrasé dans le lac Victoria, faisant 19 victimes.

*Nom connu de la rédaction

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus