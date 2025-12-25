DE
Cinq victimes à déplorer
Un hélicoptère s'écrase sur le Kilimandjaro et tue ses passagers

Mercredi, un hélicoptère s'est écrasé sur le Kilimandjaro en Tanzanie, faisant cinq victimes, dont deux touristes tchèques. Selon la police, l'appareil effectuait une opération de sauvetage à 4700 mètres d'altitude.
Des éléphants broutant avec le mont Kilimandjaro enneigé en arrière-plan, au Kenya, le 2 mars 2021. (Image d'illustration)
Un hélicoptère s'est écrasé mercredi sur le Kilimandjaro, plus haut sommet d'Afrique et haut lieu touristique de Tanzanie, tuant les cinq personnes à bord, dont deux touristes tchèques, ont annoncé jeudi les autorités tanzaniennes.

L'accident s'est produit à environ 4.700 mètres d'altitude au niveau du camp de Barafu, selon l'autorité de l'aviation tanzanienne.

«L'aéronef transportait cinq personnes. Tragiquement, toutes sont mortes dans l'accident», a indiqué celle-ci. Les causes du crash ne sont pas encore connues.

Deux touristes tchèques

D'après un commandant de la police locale, Simon Maigwa, l'appareil menait une mission de sauvetage quand il s'est écrasé vers 17H30 mercredi (14H30 GMT).

Parmi les victimes se trouvent le pilote, de nationalité zimbabwéenne, et deux touristes tchèques, selon cet officier de police. L'Union européenne a placé en juin tous les transporteurs aériens de Tanzanie sur sa liste des compagnies à risque.

En 2022, un avion s'était écrasé dans le lac Victoria, le plus grand d'Afrique, tuant 19 personnes. En 1999, une douzaine de personnes, dont dix touristes américains, avaient été tuées dans un accident d'avion dans le nord de la Tanzanie alors qu'elles effectuaient un vol entre le parc national du Serengeti et l'aéroport du Kilimandjaro.

Montagne emblématique dont la cime enneigée est connue à travers le monde, surnommé le «toit de l'Afrique» (5.895 mètres), le Kilimandjaro et la zone qui l'entoure sont classés comme parc national, inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco. D'une superficie totale de plus de 750 kilomètres carrés, le parc abrite un écosystème remarquable, avec une flore riche et une faune composée d'éléphants, buffles, antilopes.


