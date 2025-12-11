DE
FR

Près de l'aéroport du Havre
Un avion de tourisme s'écrase, le pilote décédé

Un avion de tourisme s'est écrasé jeudi matin près de l'aéroport du Havre-Octeville, causant la mort du pilote. L'accident a eu lieu peu après le décollage dans des jardins ouvriers à proximité de la piste.
Publié: 16:55 heures
Un avion de type DR 400 s'est écrasé près de l'aéroport du Havre. (image d'illustration)
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un avion de tourisme s'est écrasé jeudi matin près de l'aéroport du Havre-Octeville, causant la mort du pilote, a annoncé la préfecture de Seine-Maritime.

«Un avion de tourisme DR 400 ayant décollé de l'aéroport Le Havre-Octeville vers 7h50 s'est écrasé dans des jardins ouvriers, non loin du bout de la piste de l'aéroport», a dans un premier temps indiqué la préfecture dans un communiqué, confirmant une information d'Ici Normandie.

Le pilote décédé

«Selon le plan de vol, une seule personne se trouvait à bord de l'aéronef», le pilote, a-t-elle souligné. Le corps de pilote «qui se trouvait dans la carcasse de l'avion» a été retrouvé, a précisé plus tard dans la journée Soizic Guillaume, procureure du Havre, sollicitée par l'AFP.

Il avait été informé des conditions météo, a-t-elle précisé. C'est un témoin qui a alerté les secours après avoir entendu le bruit du crash. Des débris ont rapidement été retrouvés dans le secteur. Le plan Orsec Sater (sauvetage aéro-terrestre) avait été activé par la préfet Jean-Benoît Albertini. La gendarmerie des transports aériens est chargée de l'enquête. 

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus