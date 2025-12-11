Un avion de tourisme s'est écrasé jeudi matin près de l'aéroport du Havre-Octeville, causant la mort du pilote. L'accident a eu lieu peu après le décollage dans des jardins ouvriers à proximité de la piste.

Un avion de tourisme s'écrase, le pilote décédé

ATS Agence télégraphique suisse

Un avion de tourisme s'est écrasé jeudi matin près de l'aéroport du Havre-Octeville, causant la mort du pilote, a annoncé la préfecture de Seine-Maritime.

«Un avion de tourisme DR 400 ayant décollé de l'aéroport Le Havre-Octeville vers 7h50 s'est écrasé dans des jardins ouvriers, non loin du bout de la piste de l'aéroport», a dans un premier temps indiqué la préfecture dans un communiqué, confirmant une information d'Ici Normandie.

Le pilote décédé

«Selon le plan de vol, une seule personne se trouvait à bord de l'aéronef», le pilote, a-t-elle souligné. Le corps de pilote «qui se trouvait dans la carcasse de l'avion» a été retrouvé, a précisé plus tard dans la journée Soizic Guillaume, procureure du Havre, sollicitée par l'AFP.

Il avait été informé des conditions météo, a-t-elle précisé. C'est un témoin qui a alerté les secours après avoir entendu le bruit du crash. Des débris ont rapidement été retrouvés dans le secteur. Le plan Orsec Sater (sauvetage aéro-terrestre) avait été activé par la préfet Jean-Benoît Albertini. La gendarmerie des transports aériens est chargée de l'enquête.