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Selon une nouvelle étude
Les coûts du trafic incitent les automobilistes à délaisser leur voiture

Faire payer les coûts du trafic peut pousser les automobilistes à se détourner de la voiture. C'est ce que démontre une étude de l'Université de Bâle réalisée auprès de 3600 personnes.
Publié: 10.08.2026 à 10:41 heures
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Faire payer les coûts du trafic peut pousser les automobilistes à se détourner de la voiture.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Faire payer les coûts liés au trafic incite les automobilistes à moins utiliser leur voiture. C’est ce que montre une étude de l’Université de Bâle menée auprès d’environ 3600 personnes.

Le trafic engendre des coûts que la collectivité doit supporter, souligne l’Université de Bâle dans un communiqué publié lundi. Il s’agit notamment des charges sanitaires liées à la pollution atmosphérique et au bruit, des frais médicaux occasionnés par les accidents de la route, des pertes financières dues au temps passé dans les embouteillages ainsi que des coûts associés aux dommages indirects du changement climatique.

Dans une nouvelle étude, l’économiste Beat Hintermann, de l’Université de Bâle, et son équipe ont cherché à déterminer comment influencer le comportement des usagers de la route afin de réduire ces coûts pour la collectivité. Leurs résultats ont été publiés dans la revue spécialisée «Review of Economic Studies».

Une expérience menée dans des agglomérations

Dans le cadre de cette étude, environ 3600 personnes vivant dans des agglomérations urbaines de Suisse alémanique et romande ont enregistré leurs déplacements à l’aide d’une application pour smartphone pendant huit semaines. Après quatre semaines, l’équipe de recherche a réparti les participants en trois groupes. Un groupe témoin n’a reçu qu’un aperçu de son comportement en matière de mobilité. Un deuxième groupe a également été informé des coûts externes engendrés par ses déplacements.

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Pour le troisième groupe, ces coûts ont été déduits d’un budget personnel, dont les participants pouvaient conserver le solde. Les résultats montrent que la simple information sur les coûts engendrés n’a entraîné aucun changement de comportement chez la plupart des participants. En revanche, l’incitation financière liée au budget les a conduits à moins utiliser la voiture et à se tourner vers d’autres moyens de transport.

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