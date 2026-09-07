Soyez vigilant si vous recevez un mail promettant un panier gratuit rempli de produits Migros. Bien que l'habile message reprenne fidèlement tous les codes visuels de la marque, celle-ci nous confirme qu'il s'agit d'une arnaque.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Une escroquerie par e-mail, prétendant offrir une «box Migros» d'une valeur de 49,90 CHF après un sondage et des frais d'envoi, a été signalée à Blick. Migros confirme qu'il s'agit d'une fraude et non d'une offre officielle.

Les cas de phishing au nom de Migros sont en hausse. Les escrocs utilisent des adresses douteuses et des promesses de cadeaux gratuits pour obtenir des données personnelles et bancaires.

Les victimes sont invitées à contacter leur banque, puis à porter plainte et à signaler les cas suspects à l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) via un lien dédié.

Ellen De Meester Journaliste Blick

Les auteurs d'arnaques en ligne font preuve d'une habileté grandissante, lorsqu'il s'agit d'hameçonner les internautes. La dernière escroquerie en date nous a été signalée par une lectrice de Blick: il s'agit d'un mail semblant avoir été expédié par l'entreprise Migros et proposant un gros panier d'aliments gratuits.

Admettons que la promesse est plutôt alléchante: d'après la missive, la fameuse «box» d'une valeur de 49,90 francs peut être commandée au moyen d'un «court sondage concernant vos habitudes d'achat». Il suffit ensuite de payer «les frais d'envoi», tandis que le cadeau lui-même est envoyé gratuitement.

Or, ainsi que nous le confirme le géant orange, il s'agit bel et bien d'une arnaque. Selon une porte-parole, le mail ne constitue pas une offre officielle de Migros, mais bien une tentative d’escroquerie.

Des cas de plus en plus fréquents

«Nous constatons actuellement une augmentation des messages de phishing et des faux e-mails envoyés frauduleusement au nom de Migros, poursuit notre interlocutrice. Le message en question s’inscrit dans le cadre de cette vague d’escroqueries actuellement observée.»

En effet, d'après les analyses de Migros, les escrocs promettent souvent des cadeaux prétendument gratuits ou des offres irrésistibles, afin d’inciter les personnes à saisir leurs données personnelles ou leurs informations de paiement. «Une vigilance particulière est de mise lorsque des données de paiement sont demandées malgré le caractère prétendument gratuit d’une offre, lorsque des adresses d’expéditeur inhabituelles sont utilisées, ou encore lorsqu’une action rapide est exigée», poursuit la porte-parole.

Vérifiez toujours l'adresse mail de l'expéditeur

Si le mail frauduleux que Blick a pu consulter a été rédigé en allemand, il n'est évidemment pas exclu que des versions francophones circulent également sur le Web. Il semble aussi que les messages peuvent être envoyés à plusieurs reprises, afin de multiplier les tentatives.

Or, lorsqu'on vérifie l'adresse de l'expéditeur, celle-ci paraît aussitôt douteuse et obscure: le nom de l'entreprise Migros n'y figure même pas! Si vous recevez un message semblable, ne cliquez jamais sur le lien avant de vous être assurés, auprès du service client, qu'il s'agit d'une offre véridique.

«Nous regrettons que des criminels utilisent abusivement notre marque à de telles fins et faisons examiner en permanence les signalements correspondants par nos services spécialisés, assure la porte-parole de Migros. Les cas suspects sont transmis en interne aux services compétents afin que les mesures nécessaires puissent être prises. Parallèlement, nous sensibilisons nos clientes et clients aux méthodes d’escroquerie connues et leur recommandons de ne pas cliquer sur les liens contenus dans des messages suspects, de ne communiquer aucune donnée personnelle et de toujours vérifier les offres par l’intermédiaire des canaux officiels de Migros.»

Que faire, si c'est trop tard?

Les clients ayant malheureusement déjà communiqué leurs informations de paiement via l'une de ces arnaques sont encouragés à contacter leur banque au plus vite, afin que les comptes potentiellement visés puissent être aussitôt protégés. Il est également possible de contacter le Centre national de cybersécurité (NCSC).

Nous recommandons aux clientes et clients qui ont déjà communiqué leurs informations de paiement ou effectué un paiement de contacter immédiatement leur banque et de déposer une plainte auprès de la police. Les incidents suspects peuvent également être signalés à l'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS).