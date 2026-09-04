Twint lance une nouvelle fonctionnalité incontournable

Twint innove avec une fonction de liste de courses partagée, idéale pour familles et colocations. L'application se diversifie, malgré une plainte pour abus de position dominante déposée en 2025.

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Twint, l'application de paiement mobile, propose désormais une fonction de liste de courses numérique, permettant aux utilisateurs de centraliser leurs achats et de partager ces listes en temps réel avec leurs proches, idéale pour les familles et colocations.

Depuis avril 2024, Twint a élargi ses services avec des options comme l'intégration de cartes de fidélité et prévoit de lancer un système de prélèvement automatique en 2027 pour concurrencer eBill.

Malgré plus de 6 millions d'utilisateurs en Suisse, Twint fait face à une plainte de la Swiss Retail Federation pour abus de position dominante et frais jugés excessifs, ce que l'entreprise conteste.

Michael Hotz

A la caisse des supermarchés, sortir son smartphone pour régler ses achats via Twint est devenu un réflexe. Désormais, les Suisses déverrouillent l'application dès leur entrée dans le magasin... pour y créer leurs listes de courses!

Cette nouvelle option se présente comme un bloc-notes numérique à partager. S'il existe déjà une multitude d'outils similaires, la présence de cette option dans Twint permet de centraliser la planification et le paiement au même endroit. La possibilité de partager sa liste avec d'autres utilisateurs de Twint cible tout particulièrement les familles nombreuses et les colocations.

Twint en conflit avec les commerçants

Le fonctionnement de la liste de courses Twint reste très simple: il suffit de créer un nouveau répertoire dans l'application. On y intègre des articles en les piochant dans un catalogue de 1500 références ou en les tapant à la main. On peut ensuite inviter des proches via un code pour qu'ils complètent la liste ou cochent les emplettes effectuées. La synchronisation en temps réel garantit un suivi parfait pour chacun.

Twint s'affirme de plus en plus comme une application incontournable du quotidien aux usages multiples. Depuis avril 2024, il est par exemple possible d'y intégrer des cartes de fidélité comme la carte Cumulus. Pour le commerce en ligne, la plateforme de paiement a déployé la fonction «Express Check-out». Et l'entreprise a récemment annoncé le lancement, dès 2027, de son propre système de prélèvement automatique numérique pour concurrencer eBill.

Ces nouveautés visent aussi à redorer le blason de Twint auprès des vendeurs. L'entreprise traverse en effet une zone de turbulences avec ces derniers. L'été dernier, des artisans et commerçants, épaulés par la Swiss Retail Federation, ont déposé plainte contre Twint devant la Commission de la concurrence.

En cause? Un abus de position dominante et des frais jugés exorbitants. L'entreprise rejette fermement ces accusations et poursuit sa croissance: selon ses propres relevés, plus de 6 millions d'utilisateurs plébiscitent désormais cette application polyvalente.