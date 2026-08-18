L’année prochaine, l’application de paiement Twint va lancer un système de prélèvement automatique 100% numérique. Les clients configureront leurs mandats via un code QR, et les paiements s'effectueront automatiquement. Twint veut ainsi concurrencer le système eBill.

Pratique pour les abonnements aux transports en commun et les primes d'assurance maladie

Bernadette Hogg

Twint élargit son offre. L’année prochaine, l’application de paiement suisse va lancer une version numérique du prélèvement automatique, comme l’a annoncé l’entreprise ce mardi. A l’avenir, il sera donc possible de mettre en place des ordres permanents pour les factures récurrentes, telles que les abonnements de téléphonie mobile ou les loyers, directement dans l’application Twint.

Twint n’a pas encore communiqué de date précise pour la mise en service de cette nouvelle fonctionnalité. Il s’agit toutefois d’une réponse à la fin prochaine du système classique de prélèvement automatique (LSV+), qui sera supprimé fin septembre 2028.

Pour les utilisateurs, la procédure se veut très simple. Le créancier envoie une invitation comprenant un lien ou un code QR. Grâce à celui-ci, le client peut configurer un ordre permanent directement dans l’application Twint. Quelques jours avant chaque exécution, une notification push est envoyée sur le smartphone en guise de rappel.

A la date d’échéance, le montant est prélevé automatiquement. Les prélèvements automatiques configurés peuvent être consultés à tout moment dans l’application. Et un délai de 30 jours est prévu pour d’éventuelles contestations.

Transports publics, cotisations et caisse maladie payables via Twint

Selon Twint, tous les clients qui utilisaient jusqu’à présent le système LSV+ pour les prélèvements automatiques peuvent passer sans grande difficulté au nouveau système auprès de nombreuses banques. A l’avenir, il sera ainsi possible de régler les abonnements aux transports publics, les cotisations associatives ou les primes d’assurance maladie directement via l’application de paiement.

Comme toutes les factures se retrouvent ainsi dans une application familière, Twint estime que cela permettra de réduire le nombre de rappels de paiement oubliés. Pour les commerçants, cela réduit la charge de travail liée aux relances.

Le système de prélèvement automatique numérique de Twint constitue ainsi une alternative directe à eBill. Avec ce dernier, les factures sont directement transmises à l’espace bancaire en ligne de la banque habituelle. Les prélèvements peuvent y être configurés sous forme d’ordres permanents. Fait marquant: l’opérateur d’eBill est SIX, la société à l’origine de la Bourse suisse. SIX appartient aux banques locales, tout comme Twint est une filiale des plus grandes banques suisses.

Avec le nouveau système de prélèvement automatique de Twint, les établissements financiers se font donc concurrence à eux-mêmes. Grâce à cette nouvelle offre, les utilisateurs de Twint auront toutefois le choix, à l’avenir, de régler leurs factures récurrentes soit via l’application de paiement, soit via leur service de banque en ligne.