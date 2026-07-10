Le calme du petit village de Buchackern (TG) a brutalement fait place à l'horreur. Mercredi, vers 16h30, la centrale d’urgence a été alertée: une Ukrainienne de 40 ans ne s’était pas présentée à son travail, comme l’a rapporté Blick. Dépêchée sur les lieux, la police thurgovienne a découvert le corps sans vie de Yulia P.* à son domicile.
Un Allemand de 53 ans se trouvait également dans la maison lors de l'intervention. Il a été interpellé et est considéré comme le principal suspect.
«C’est fou»
Vendredi, Blick a interrogé les habitants du village et a découvert des éléments effrayants. Un homme du quartier déclare sans détour: «Je l’avais vu venir. C’est fou que ça ait dû arriver.»
En effet, l’homme qui se trouve désormais en détention n’est pas inconnu des services de police. A l’automne 2025, il y a environ un an, la police était déjà intervenue à Buchackern pour des faits de violence conjugale. Il s’agirait de l’ex-compagnon de l’Ukrainienne décédée. Des voisins ont déclaré au 20 Minuten: «Cet homme n’arrivait pas à accepter la séparation.»
A l’époque, l’Ukrainienne se serait réfugiée chez un voisin «en sous-vêtements, avec juste un petit manteau par-dessus», raconte à notre rédaction un riverain qui souhaite rester anonyme. Mais ce n’est pas tout: «Plus tard, l’homme qui vivait avec elle est venu me voir et m’a dit: 'Tu es un homme mort.'» La police était alors intervenue pour apaiser les tensions.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
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022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
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0840 11 01 10
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Non—stop
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032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
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- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
Blick a appris de l'entourage de la victime qu’une ordonnance de mesure d'éloignement avait été prononcée à l’encontre du suspect. L’Allemand n’avait en principe plus le droit de s’approcher de la maison où vivait Yulia. Le suspect aurait d'ailleurs tout planifié pour contourner cette mesure: selon les informations de 20 Minuten, l'homme de 53 ans a garé son véhicule en lisière de forêt avant de rejoindre le domicile de Yulia à pied, à l'abri des regards.
Le parquet confirme la mesure d'éloignement
Interrogé à ce sujet, Fabian Mörtl, porte-parole du parquet du canton de Thurgovie, confirme l’intervention policière de l’automne 2025. Il déclare: «Un tribunal a prononcé une mesure d'éloignement. Nous ne pouvons toutefois pas fournir davantage de détails pour l’instant en raison de l’enquête en cours.»
Yulia était une «femme sympathique», racontent ses voisins. Elle était aimable, mais discrète. Selon nos informations, cette femme de 40 ans menait une vie plutôt tranquille dans le village. Elle tenait une boutique en ligne d’articles de jardinage et de loisirs, tout en proposant des services de nettoyage et d’entretien d'extérieurs.
Vendredi, nous avons également pu nous entretenir avec le propriétaire du logement de la défunte. Lui aussi dresse un portrait chaleureux de la quadragénaire: «C’était une personne agréable. Elle était toujours polie avec nous.»
«Un événement tragique»
Sur place, Blick a rencontré le président de la commune d’Erlen, Thomas Bosshard. Il explique sa présence: «J’ai été appelé dans la soirée, car la police a besoin d’un représentant de la commune qui se rende sur place pendant que l’enquête est en cours.»
Un tel acte ne laisse pas l'élu indifférent: «C’est une situation tragique, un événement terrible qui choque tout le monde.»
*Noms modifiés