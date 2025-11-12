DE
FR

Dernière chance
Vous avez raté les aurores boréales? Vous les verrez ce soir!

Des aurores boréales exceptionnelles ont illuminé le ciel suisse dans la nuit de mardi à mercredi. MétéoSuisse annonce une nouvelle opportunité d'observer ce phénomène rare mercredi soir, malgré un ciel moins dégagé.
Publié: il y a 5 minutes
Partager
Écouter
Des aurores boréales exceptionnelles ont illuminé le ciel suisse dans la nuit de mardi à mercredi.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

De puissantes éruptions solaires ont provoqué l'apparition d'aurores boréales à des latitudes inhabituellement basses dans la nuit de mardi à mercredi. En Suisse également, il a été possible d'admirer ce phénomène céleste aux petites heures du matin. Mercredi, en début de soirée, la probabilité est encore plus élevée de voir le ciel se colorer.

A lire aussi
Les aurores boréales sont belles, mais dangereuses!
«Impacts nuisibles»
Les aurores boréales sont belles, mais dangereuses!
Une puissante tempête solaire provoque des aurores boréales dans le ciel suisse
Avec vidéo
Capturées par des lecteurs
De somptueuses aurores boréales ont enchanté le ciel suisse cette nuit

Les chances sont bonnes de pouvoir observer à nouveau des aurores boréales à la nuit tombée, indique mercredi à Keystone-ATS l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse). Le ciel ne sera cependant pas aussi dégagé que durant la nuit de mardi à mercredi, ce qui pourrait un peu gâcher le spectacle.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les aurores boréales étaient bien visibles entre deux et six heures du matin, souligne MétéoSuisse. Le phénomène pouvait être observé aussi bien en montagne qu'en plaine, des deux côtés des Alpes. Sur le plateau, la vision en-dessous de 500 mètres d'altitude a pu être voilée par le brouillard.

Les aurores boréales surviennent lorsque des particules chargées émises par le soleil entrent en contact avec le champ magnétique terrestre. La puissante éruption solaire survenue lundi a projeté un flux de particules à haute énergie en direction de la Terre provoquant l'apparition du phénomène bien plus au sud que d'habitude.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus