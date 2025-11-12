Dernière mise à jour: il y a 56 minutes

Dans la nuit de mardi à mercredi, des aurores boréales ont été visibles à de nombreux endroits de la Suisse. Ce phénomène, rare sous nos latitudes, a pu être immortalisé par nos lecteurs-reporters.

Une puissante tempête solaire provoque des aurores boréales dans le ciel suisse

Des lecteurs ont immortalisé ce spectacle

1/5 Cette photo d'une lectrice-reporter montre les aurores boréales au-dessus du Seeland bernois. Photo: Lecteur-reporter (Sabina G.)

Gabriel Knupfer

Un spectacle rare a embrasé le ciel suisse dans la nuit de mardi à mercredi. De magnifiques aurores boréales ont été observées depuis plusieurs régions du pays, offrant aux chanceux qui levaient les yeux un panorama exceptionnel de lumières dansantes.

«Elles sont facilement visibles à l'œil nu, a raconté Sabina G.*, lectrice-reporter basée Schüpfen, dans le canton de Berne. Et elles le sont tout autant sur les photos prises avec un téléphone portable.» Ses clichés montrent un rideau de lumière rouge fantomatique au-dessus du village du Seeland bernois.

L'automne dernier déjà, des aurores boréales avaient été visibles depuis Schüpfen, mais les conditions météorologiques étaient alors bien moins favorables, explique Sabina G.. Un autre lecteur-reporter a envoyé à Blick une photo prise à Rheinfelden (AG). Les aurores boréales sont aussi apparues au-dessus de la petite ville allemande voisine du même nom.

Une forte tempête solaire

Ce phénomène céleste s’explique par une intense tempête solaire en cours. L'astre projette alors de grandes quantités de plasma et de particules chargées dans l’espace. Lorsqu'elles atteignent la Terre, ces particules interagissent avec son champ magnétique, provoquant les aurores boréales.

Le Soleil suit un cycle de taches solaires d’environ 11 ans, alternant périodes d’activité faible et puissante. Actuellement, il traverse une forte période d'activité, rendant ainsi les aurores boréales visibles bien plus au sud que d’habitude.

*Noms anonymisés