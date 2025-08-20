DE
FR
Une mystérieuse boule de feu traverse le ciel au Japon
0:05

Un vrai bolide
Une mystérieuse boule de feu traverse le ciel au Japon

Une boule de feu spectaculaire a illuminé le ciel de l'ouest du Japon mardi soir, surprenant les habitants. Les experts affirment qu'il s'agit d'un météore exceptionnellement brillant, probablement tombé dans l'océan Pacifique.
Publié: 11:06 heures
|
Dernière mise à jour: 11:07 heures
Partager
Écouter
Une boule de feu spectaculaire a illuminé le ciel de l'ouest du Japon mardi soir, surprenant les habitants
Photo: Les habitants de Kyushu et de Shikoku / X
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Une boule de feu a traversé le ciel dans l'ouest du Japon, à la surprise des habitants et des astronomes amateurs, les experts expliquant qu'il s'agissait d'un phénomène naturel et non d'une invasion extraterrestre.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Des images publiées en ligne montrent cette boule de lumière extrêmement brillante, visible à des centaines de kilomètres à la ronde peu après 23h (14h GMT) mardi, heure locale.

«Une lumière blanche que je n'avais jamais vue auparavant est descendue du ciel, et elle est devenue si brillante que je pouvais clairement voir les contours des maisons autour de nous», a déclaré Yoshihiko Hamahata, qui conduisait dans le département de Miyazaki, à la chaîne de télévision publique NHK.

Un vrai bolide

«On aurait dit la lumière du jour. Pendant un instant, je ne savais pas ce qui s'était passé et j'étais très surpris», a-t-il ajouté.

Toshihisa Maeda, directeur du musée spatial de Sendai dans le département de Kagoshima, dans le sud-ouest du Japon, a déclaré qu'il s'agissait d'une boule de feu, un météore exceptionnellement brillant. Il semble s'être abîmé dans le Pacifique, a-t-il ajouté.

A lire aussi
De mystérieux objets lumineux ont traversé le ciel suisse mardi soir!
Avec vidéo
«Comme des boules de feu»
De mystérieux objets lumineux ont traversé le ciel suisse mardi soir!
Pluie d'étoiles filantes: la lune en trouble-fête
La nuit du 12 août
Pluie d'étoiles filantes: la lune en trouble-fête

«Des gens ont rapporté avoir senti l'air vibrer», a-t-il déclaré à l'AFP. Cet objet volant «était aussi brillant que la Lune». Selon la Nasa, les objets à l'origine des boules de feu peuvent dépasser un mètre de taille.

Les boules de feu qui explosent dans l'atmosphère sont appelées «bolides», bien que les termes «boules de feu» et «bolides» soient souvent utilisés de manière interchangeable.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus