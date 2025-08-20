Une boule de feu spectaculaire a illuminé le ciel de l'ouest du Japon mardi soir, surprenant les habitants. Les experts affirment qu'il s'agit d'un météore exceptionnellement brillant, probablement tombé dans l'océan Pacifique.

Une mystérieuse boule de feu traverse le ciel au Japon

Une boule de feu spectaculaire a illuminé le ciel de l'ouest du Japon mardi soir, surprenant les habitants Photo: Les habitants de Kyushu et de Shikoku / X

AFP Agence France-Presse

Une boule de feu a traversé le ciel dans l'ouest du Japon, à la surprise des habitants et des astronomes amateurs, les experts expliquant qu'il s'agissait d'un phénomène naturel et non d'une invasion extraterrestre.

Des images publiées en ligne montrent cette boule de lumière extrêmement brillante, visible à des centaines de kilomètres à la ronde peu après 23h (14h GMT) mardi, heure locale.

«Une lumière blanche que je n'avais jamais vue auparavant est descendue du ciel, et elle est devenue si brillante que je pouvais clairement voir les contours des maisons autour de nous», a déclaré Yoshihiko Hamahata, qui conduisait dans le département de Miyazaki, à la chaîne de télévision publique NHK.

Un vrai bolide

«On aurait dit la lumière du jour. Pendant un instant, je ne savais pas ce qui s'était passé et j'étais très surpris», a-t-il ajouté.

Toshihisa Maeda, directeur du musée spatial de Sendai dans le département de Kagoshima, dans le sud-ouest du Japon, a déclaré qu'il s'agissait d'une boule de feu, un météore exceptionnellement brillant. Il semble s'être abîmé dans le Pacifique, a-t-il ajouté.

«Des gens ont rapporté avoir senti l'air vibrer», a-t-il déclaré à l'AFP. Cet objet volant «était aussi brillant que la Lune». Selon la Nasa, les objets à l'origine des boules de feu peuvent dépasser un mètre de taille.

Les boules de feu qui explosent dans l'atmosphère sont appelées «bolides», bien que les termes «boules de feu» et «bolides» soient souvent utilisés de manière interchangeable.