Les Perséides, visibles dès la fin juillet, sont liées aux poussières de la comète Swift-Tuttle et atteindront leur paroxysme le 12 août. Vénus et Jupiter offriront un spectacle supplémentaire, Vénus connaissant sa plus longue période de visibilité de l'année.

L'impression d'une pluie d'étoiles filantes ne se produira probablement pas cette année à cause de la pleine lune, selon les astronomes. Photo: VALENTIN FLAURAUD

ATS Agence télégraphique suisse

Le milieu de l'été est la saison des étoiles filantes: à la mi-août, la pluie de météores des Perséides atteindra à nouveau son maximum. Mais cette année, la pleine lune jouera les trouble-fête.

Les premières Perséides apparaissent dans le ciel dès le milieu ou la fin du mois de juillet. Leur nombre augmente ensuite avant d'atteindre son apogée le 12 août. La pleine lune du 9 août dernier perturbera l'observation des Perséides. Le 12, le satellite de la Terre, se lèvera vers 22h avec sa face tournée vers notre planète éclairée à 83%, illuminant sensiblement le ciel.

De nombreux météores éclipsés

Cette lumière éclipsera ainsi de nombreuses météores parmi les plus faibles. L'impression d'une pluie d'étoiles filantes ne se produira probablement pas cette année, selon les astronomes. Les Perséides sont associés aux poussières laissées par le passage de la comète Swift-Tuttle – du nom des deux astronomes qui l'ont découverte en 1862 – sur son orbite. Chaque année, aux environs du 11 ou 12 août, la Terre traverse cette orbite.

Des poussières de comète entrent alors dans l'atmosphère terrestre à très grande vitesse, produisant des traînées lumineuses sur leur passage. Elles finissent par se désintégrer, avant de pouvoir atteindre le sol terrestre. Ces traînées lumineuses peuvent notamment être observées dans le secteur de la constellation de Persée, au-dessus de l'horizon nord-est.

Les particules de poussière sont dispersées depuis des milliers d'années sur l'orbite de la comète, expliquant pourquoi des étoiles filantes sont présentes dans le ciel pendant une assez longue période avant et après le pic du phénomène. Il est parfois possible de dénombrer jusqu'à une étoile filante par minute au moment de l'apogée des Perséides.

D'autres événements spectaculaires

Un autre événement spectaculaire du mois sera Vénus, qui, se levant près de trois heures avant le Soleil, atteindra sa plus longue période de visibilité pour cette année. Jupiter sera également visible au même moment au-dessus de l'horizon. Il sera possible de voir à l'œil nu comment Vénus, plus brillante, se rapproche de Jupiter par la droite jusqu'au 11 août et s'éloigne vers le bas à gauche à partir du 13 août.

Dans le langage populaire, les météores du mois d'août sont appelés «larmes de Saint-Laurent», en souvenir de Saint-Laurent, mort en martyr le 10 août 258 sous le règne de l'empereur romain Valérien. Depuis, selon la légende, il pleuvait toujours des larmes de feu ce jour-là.

Il n'y a pas besoin d'équipement particulier pour observer les Perséides: une chaise longue et une vue panoramique suffisent. Les jumelles ou les télescopes sont même un obstacle pour repérer les météores qui se consument en quelques secondes, car le champ de vision de tels instruments est trop petit.