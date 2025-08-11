DE
FR

La nuit du 12 août
Pluie d'étoiles filantes: la lune en trouble-fête

Les Perséides, visibles dès la fin juillet, sont liées aux poussières de la comète Swift-Tuttle et atteindront leur paroxysme le 12 août. Vénus et Jupiter offriront un spectacle supplémentaire, Vénus connaissant sa plus longue période de visibilité de l'année.
Publié: il y a 37 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
Partager
Écouter
L'impression d'une pluie d'étoiles filantes ne se produira probablement pas cette année à cause de la pleine lune, selon les astronomes.
Photo: VALENTIN FLAURAUD
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le milieu de l'été est la saison des étoiles filantes: à la mi-août, la pluie de météores des Perséides atteindra à nouveau son maximum. Mais cette année, la pleine lune jouera les trouble-fête.

Les premières Perséides apparaissent dans le ciel dès le milieu ou la fin du mois de juillet. Leur nombre augmente ensuite avant d'atteindre son apogée le 12 août. La pleine lune du 9 août dernier perturbera l'observation des Perséides. Le 12, le satellite de la Terre, se lèvera vers 22h avec sa face tournée vers notre planète éclairée à 83%, illuminant sensiblement le ciel.

De nombreux météores éclipsés

Cette lumière éclipsera ainsi de nombreuses météores parmi les plus faibles. L'impression d'une pluie d'étoiles filantes ne se produira probablement pas cette année, selon les astronomes. Les Perséides sont associés aux poussières laissées par le passage de la comète Swift-Tuttle – du nom des deux astronomes qui l'ont découverte en 1862 – sur son orbite. Chaque année, aux environs du 11 ou 12 août, la Terre traverse cette orbite.

A lire aussi
Le commandant de la célèbre mission Apollo 13 est décédé
«Un courage inébranlable»
Le commandant de la célèbre mission Apollo 13 est décédé
Le canton de Neuchâtel éteint des éclairages pour les Perséides
Nuit du 12 au 13 août
Le canton de Neuchâtel éteint des éclairages pour les Perséides

Des poussières de comète entrent alors dans l'atmosphère terrestre à très grande vitesse, produisant des traînées lumineuses sur leur passage. Elles finissent par se désintégrer, avant de pouvoir atteindre le sol terrestre. Ces traînées lumineuses peuvent notamment être observées dans le secteur de la constellation de Persée, au-dessus de l'horizon nord-est.

Les particules de poussière sont dispersées depuis des milliers d'années sur l'orbite de la comète, expliquant pourquoi des étoiles filantes sont présentes dans le ciel pendant une assez longue période avant et après le pic du phénomène. Il est parfois possible de dénombrer jusqu'à une étoile filante par minute au moment de l'apogée des Perséides.

D'autres événements spectaculaires

Un autre événement spectaculaire du mois sera Vénus, qui, se levant près de trois heures avant le Soleil, atteindra sa plus longue période de visibilité pour cette année. Jupiter sera également visible au même moment au-dessus de l'horizon. Il sera possible de voir à l'œil nu comment Vénus, plus brillante, se rapproche de Jupiter par la droite jusqu'au 11 août et s'éloigne vers le bas à gauche à partir du 13 août.

Dans le langage populaire, les météores du mois d'août sont appelés «larmes de Saint-Laurent», en souvenir de Saint-Laurent, mort en martyr le 10 août 258 sous le règne de l'empereur romain Valérien. Depuis, selon la légende, il pleuvait toujours des larmes de feu ce jour-là.

Il n'y a pas besoin d'équipement particulier pour observer les Perséides: une chaise longue et une vue panoramique suffisent. Les jumelles ou les télescopes sont même un obstacle pour repérer les météores qui se consument en quelques secondes, car le champ de vision de tels instruments est trop petit.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Présenté par
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Les meilleures alternatives au vin blanc
Du vin rouge frais pour l'apéritif d'été?
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Présenté par
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
UEFA Women’s EURO 2025
Des bénévoles comme Sabine font du tournoi une fête pour les fans
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Présenté par
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Des soins à la formation
Le parcours semé d’embuches de Gabriela Petrovic vers le métier de ses rêves
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Présenté par
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
La Suisse romande à la carte
Trois tours pour les familles à découvrir cet été
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Présenté par
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Nos bières pour votre communauté
Qu’est-ce qui fait la magie de votre colocation, votre quartier et votre association?
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la