Les noisetiers en fleur
Les signes du printemps arrivent toujours plus tôt que prévu

Le printemps arrive de plus en plus tôt en Suisse. Cette année, les noisetiers ont fleuri avec deux semaines d'avance, selon MétéoSuisse. D'autres signes de la saison précoce se multiplient à travers le pays.
Le printemps fait son apparition toujours plus tôt en Suisse. Cette année, les noisetiers fleurissent avec deux semaines d'avance, indique MétéoSuisse à l'agence Keystone-ATS.

Les premiers noisetiers en Suisse ont déjà commencé à fleurir le 7 février, relève l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse). Dans le même temps, les perce-neige égayent les jardins, l'ail des ours pousse à la lisière de la forêt et les arbres déploient leurs premières feuilles.

Le début du printemps calendaire n'a pourtant lieu que le 20 mars. Que la nature soit en avance sur le calendrier n'a rien d'exceptionnel. Au cours des dernières décennies, les dates d'arrivée du printemps annoncées par Météosuisse tombent toujours plus tôt dans l'année.

Ce constat se fait grâce à l'indice du printemps. Ce dernier mesure le début du printemps dans la nature en se basant sur la floraison ou la pousse des feuilles de neuf plantes. Ces observations, faites de 1991 à 2020, ont permis de tirer une moyenne. C'est par rapport à cette moyenne que MétéoSuisse détermine ensuite si la végétation d'une année donnée est en avance ou en retard.

Jusqu'à 10 jours d'avance

Depuis les années 1990, cet indice du printemps tombe toujours plus fréquemment avant la moyenne. Le printemps le plus précoce a été observé en 2024. Cette année-là, le printemps avait commencé avec dix jours d'avance. En 2025, le printemps avait débuté une semaine plus tôt que la moyenne.

Durant les dix dernières années, le printemps n'a été qu'une seule fois en retard, en 2021, mais seulement d'à peine un jour. Pour l'année en cours, les calculs n'ont pas encore été établis. Les chiffres sont attendus en mai.

Une floraison précoce n'a pas seulement des effets sur les gens qui souffrent de rhume des foins et qui doivent lutter contre les pollens de plus en plus tôt. Elle a aussi des conséquences sur la nature.

Les processus dans le monde animal et végétal s'imbriquent comme un mécanisme horloger. La plus petite variation produit des effets en chaîne. Les plantes fleurissent avant que les insectes qui les pollinisent apparaissent. Les oiseaux migrateurs reviennent du Sud durant une période qui n'est pas idéal pour les jeunes.

