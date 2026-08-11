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Déjà 19 millions de francs de dégâts
La sécheresse frappe de plein fouet l'agriculture suisse

La sécheresse frappe durement l'agriculture suisse en 2026, avec des dégâts estimés à 19 millions de francs au 6 août. Près de 1100 exploitations, principalement en Suisse occidentale, ont déjà signalé des pertes importantes.
Publié: 11.08.2026 à 17:53 heures
Les pertes agricoles liées à la sécheresse franchissent 19 millions.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Près d'une exploitation agricole assurée sur deux a déjà annoncé cet été des dégâts dus à la sécheresse et ça pourrait être la pointe de l'iceberg seulement. Sur la base des données recueillies jusqu'au 6 août par l'assureur Suisse Grêle, les dommages atteignent 19 millions et la tendance est à la hausse.

Sur les 2350 exploitations aujourd'hui assurées contre le risque de sécheresse, près de 1100 ont déjà signalé des dégâts. La plupart de ces déclarations provenaient de Suisse occidentale, où se trouvent également la plupart des contrats d'assurance incluant une couverture contre la sécheresse.

Les cultures d’été, celles qui se plantent en général au printemps, à savoir les pommes de terre, le maïs, les betteraves sucrières et les tournesols sont particulièrement touchées. Une grande partie de ces cultures n’ayant pas encore été récoltée, il n’est pas encore possible de chiffrer l’ampleur totale des dégâts pour l'ensemble de l’année en cours.

Nombre d'assurés en hausse

Les prévisions météorologiques ne laissant en outre entrevoir aucune amélioration, il faut s’attendre à ce que le montant des dommages continue d’augmenter, a indiqué mardi Suisse Grêle à l’agence de presse Keystone-ATS. Le nombre d'agriculteurs décidant de s'assurer contre les dommages dus à la sécheresse devrait lui aussi continuer de croître.

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Selon l'Office fédéral de l'agriculture, la demande d'assurance couvrant la sécheresse a enregistré une croissance modérée mais constante ces dernières années. Et le nombre d'assurés devrait augmenter d'environ 10% en 2026, sachant que les contrats pour l'année en cours ont été conclus avant la période de sécheresse actuelle.

Berne prend en charge depuis l'an dernier 30% de la prime d'assurance, une mesure limitée à fin 2032, qui participe à expliquer la hausse.

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