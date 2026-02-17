La circulation reste compliquée dans les régions alpines

Mardi 17 février, la situation reste tendue dans les Alpes suisses avec des routes bloquées et des trains suspendus. Les avalanches menacent, notamment dans le Bas-Valais où l'alerte maximale a été déclenchée.

ATS Agence télégraphique suisse

Outre le Valais, la circulation était difficile voire impossible sur plusieurs routes alpines mardi en Suisse en raison des importantes chutes de neige et des risques d'avalanche. Le port obligatoire des chaînes provoquait des ralentissements. Des bouchons ont ainsi été signalés au col du Brünig sur l'A8 entre Sarnen (OW) et Brienz (BE), a indiqué la centrale Viasuisse à Keystone-ATS.

La circulation des trains régionaux express de Spiez (BE) en direction du Lötschberg était perturbée. En raison du déraillement d'un train à Goppenstein (VS) lundi, les convois ne pouvaient plus circuler entre Kandersteg (BE) et Brigue (VS), une situation qui doit perdurer jusqu'à mardi midi au moins.

La route du lac de Klöntal entre Rhodannenberg et Vorauen dans le canton de Glaris était fermée en raison du risque d'avalanche, annonce Alertswiss, pour une durée indéterminée. La situation demeurait «précaire» d'une manière générale dans les Alpes suisses, précise Viasuisse.

Mardi matin, le niveau d'alerte avalanche maximal (5) a été déclaré dans certaines parties du Valais, a annoncé l'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (WSL). Les zones concernées sont celles situées à l'extrême ouest du Bas-Valais et la rive droite du Rhône. Ailleurs dans les Alpes, le niveau d'alerte reste à 4, ce qui correspond à un danger élevé d'avalanche.