De fortes chutes de neige vont ramener l'hiver en Suisse

L'hiver fait son retour: jusqu'à mardi soir, il pourrait tomber jusqu'à un mètre de neige fraîche en Suisse. Les chutes de neige s'accompagneront de rafales de vent violentes.

La région de Glaris est particulièrement touchée, depuis les Alpes uranaises jusqu'à l'ouest de l'Oberland bernois et à l'est jusqu'au Rätikon. Au-dessus de 1500 mètres, il pourrait tomber 70 à 100 cm de neige fraîche, écrit MétéoSuisse dimanche après-midi. D'ici mardi soir, la limite des chutes de neige devrait descendre à 600 mètres.

Vents violents en plaines

Des vents violents d'ouest à nord-ouest balayeront par ailleurs les régions concernées. Au-dessus de 2000 mètres, MétéoSuisse prévoit des rafales pouvant atteindre 120 kilomètres à l'heure. Les plaines seront également touchées par des vents violents pouvant atteindre 90 km/h.

Ces fortes chutes de neige sont dues à un courant tournant de l'ouest vers le nord-ouest au-dessus des Alpes. Celui-ci se situe entre une zone de haute pression au large de la côte atlantique du Portugal et une zone de basse pression au-dessus de la mer du Nord. Il entraîne donc par intermittence de l'air humide au-dessus de la Suisse, où il s'accumule.