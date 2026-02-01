Des vents violents souffleront la semaine prochaine en Suisse, plus particulièrement dans certains cantons alémaniques. La Confédération a émis une alerte météo de danger 3.

Une alerte météo a été émise dans plusieurs régions

Johannes Hillig

Février a commencé dans le calme, avec un peu de soleil, peu de nuages... avant que le ciel ne se couvre durant la journée de dimanche. Et cela n'augure rien de bon pour la semaine prochaine, qui s'annonce venteuse! Une situation de foehn va en effet se mettre en place dans les vallées alpines et des rafales pouvant atteindre 140 km/h sont probables dans certaines régions, comme l'indique MétéoSuisse dans ses prévisions. La Confédération a émis un avis de danger qui court de lundi soir à mardi soir.

Evitez les arbres!

Plusieurs cantons de Suisse centrale et orientale ont été placés en alerte de degré 3/5. Dans ces régions, des arbres pourraient tomber et des branches se casser. Les autorités mettent également en avant un risque accru d'accidents de la route en raison de forts vents latéraux dans les zones exposées, comme les ponts par exemple.

Il est aussi recommandé d'éviter les balades en forêt. De plus, les objets non fixés tels que les pots de fleurs, le mobilier de jardin ou les trampolines doivent être solidement attachés.

D'autres régions, comme le Valais et les Alpes vaudoises en Suisse romande, font face à un avis de danger de degré 2/5. Même à ce niveau-là, il existe un risque de chute de branches. La Confédération recommande également de fixer ou d'enlever tout objet susceptible d'être emporté par le vent.

Retour du froid grâce au vortex polaire ?

Il fait actuellement relativement chaud pour la saison en Suisse. Mais l'hiver n'a de loin pas dit son dernier mot. Un vortex polaire faiblissant pourrait en effet apporter une vague de froid sous nos latitudes entre fin février et début mars. «Si le vortex polaire venait à s'affaiblir, il serait probable que nous ressentions l'air froid ici, d'ici deux, trois, voire quatre semaines», avait déclaré le météorologue Klaus Marquardt de MeteoNews à Blick vendredi.