Energy, opérateur de radios en Suisse alémanique, envisage de supprimer jusqu'à 15 emplois à Zurich, Bâle et Berne. La décision, liée à une chute des revenus publicitaires, sera prise après consultation des employés.

Suppression de 15 postes en vue dans les radios alémaniques Energy

Suppression de 15 postes en vue dans les radios alémaniques Energy

ATS Agence télégraphique suisse

Les stations zurichoise, bâloise et bernoise du groupe de radio Energy vont supprimer jusqu'à 15 postes de travail. L'annonce en a été faite jeudi. La direction invoque une baisse des recettes publicitaires. Une procédure de consultation du personnel est en cours.

Propriété du groupe de presse Ringier, l'entreprise détentrice de la franchise française NRJ en Suisse alémanique décidera du nombre de postes finalement supprimés après la consultation en cours, écrit-elle. Durant cette phase, les employés peuvent faire des propositions d'économies permettant d'éviter des licenciements.

Energy entend adapter ses programmes et son organisation dans le cadre d'une nouvelle orientation de ses radios. Les trois stations alémaniques atteignent 700'000 auditeurs chaque jour, selon l'entreprise.