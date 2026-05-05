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120,3 millions de francs
Le bénéfice opérationnel de Ringier reste stable

Ringier a enregistré en 2025 son deuxième meilleur EBITDA en dix ans, atteignant 120,3 millions de francs, malgré une baisse de 4,7% du chiffre d'affaires liée à la fermeture de Swissprinters en 2024.
Publié: 14:28 heures
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Dernière mise à jour: 14:30 heures
Marc Walder, CEO de Ringier, lors d'une table ronde au Forum suisse des médias le jeudi 15 mai 2025 au KKL de Lucerne.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le bénéfice opérationnel (EBITDA) du groupe de presse Ringier est resté stable l'an dernier, à 120,3 millions de francs. C'est une hausse de 1,3% comparé à 2024, mais le deuxième meilleur résultat en dix ans. Le chiffre d'affaires a fléchi de 4,7%, à 762,4 millions.

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La baisse du chiffre d'affaires résulte principalement de la fermeture de l'imprimerie Swissprinters à la fin 2024, indique mardi le groupe de presse Ringier, basé à Zurich. En 2025, 83% du résultat opérationnel ont été générés par les activités numériques. L'EBITDA réalisé l'an dernier est le deuxième meilleur du groupe ces dix dernières années, après celui de 2021.

Ringier se félicite, en outre, de l'entrée en bourse réussie de sa société Swiss Marketplace Group Holding, en septembre dernier. Ses effets ne sont pas inclus dans l'EBITDA de 2025. Le groupe Ringier édite notamment les médias Blick, «l'Illustré» et la Schweizer Illustrierte. A l'étranger, il détient aussi de nombreux titres en Europe de l'est, notamment.

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