1/5 Désormais, plus de 80% du bénéfice opérationnel du groupe Ringier proviennent des activités numériques. Photo: Thomas Meier

Ulrich Rotzinger

La troisième étape de la transformation numérique a déjà commencé. Après l'arrivée d'Internet (1989) et celle du smartphone (2007), nous sommes entrés dans l'ère de Chat GPT (2022). Désormais, l'intelligence artificielle (IA) n'est plus un fantasme, mais une réalité accessible aux masses. Elle comporte certes des risques, mais aussi de nombreuses opportunités.

Le groupe de médias Ringier, éditeur de Blick, ne veut pas seulement accompagner ce changement numérique, mais le façonner. «L'année 2024 marque le début d'une nouvelle ère pour Ringier», a déclaré le PDG Marc Walder lors de la présentation du bilan annuel à Zurich.

L'infrastructure technologique du groupe et ses données seront harmonisées dans ses trois secteurs d'activité: les médias généralistes, les médias sportifs et les places de marché numériques. Pour ce faire, le groupe mise sur une collaboration avec Palantir, leader mondial des logiciels et des données, et «applique systématiquement l'intelligence artificielle à tous les niveaux et dans tous les domaines de l'entreprise».

«C'est une chance pour nous»

Cette nouvelle stratégie semble déjà porter ses fruits. En 2024, le groupe Ringier a réalisé un bénéfice opérationnel de 118,8 millions de francs, soit une augmentation de 12,6% par rapport à 2023. Il s'agit de son deuxième meilleur résultat depuis dix ans.

Pourtant, son chiffre d'affaires s'élève à 800,6 millions de francs, soit 118,3 millions de moins qu'en 2023. Cette baisse a été causée par un remaniement stratégique de portefeuille, mais aussi par la vente de la plateforme de commerce en ligne Deindeal.ch et la fermeture de l'imprimerie grand format Swissprinters.

Malgré ces chiffres encourageants, le secteur des médias reste sous pression, selon Marc Walder. Et ce, tant au niveau des abonnements que du marché publicitaire. «Au cours des dernières années, le chiffre d'affaires des médias classiques a chuté de plusieurs centaines de millions», souligne-t-il. Face à cette tendance, Ringier continue de s'engager pour un «journalisme de haute qualité».

Le président du conseil d'administration Michael Ringier partage ce point de vue: «Ce besoin croissant pour un journalisme de qualité est une chance pour nous.» C'est pourquoi le journalisme reste une activité centrale de Ringier, «que nous défendons haut et fort, aussi bien en format papier que numérique».

Ringier dans le peloton de tête

Voilà pourquoi lors de son 65e anniversaire en 2024, Blick a investi dans un remaniement complet ainsi que dans de nouvelles applications technologiques, comme les vidéos verticales Blick-Bites. Deux ans après son lancement, Blick+ a dépassé les barres des 25'000 abonnements numériques.

En parallèle, le magazine économique «Bilanz» a vu son lectorat augmenter de 10,1% par rapport à l'année précédente. Marc Walder est convaincu que l'IA a joué un rôle dans cette évolution positive, car son «utilisation nous permet d'atteindre une plus grande profondeur dans nos enquêtes journalistiques».

Selon lui, le succès actuel de Ringier repose sur le fait que le groupe a commencé sa transition numérique il y a plus de quinze ans. Cette transition permet désormais au groupe d'investir dans de nouvelles activités numériques comme les places de marché pour l'emploi (groupe Jobcloud), l'immobilier et les voitures (SMG Swiss Marketplace Group) ou la billetterie (Ticketcorner) en Suisse et en Europe de l'Est.

Grâce à cette stratégie, la part du numérique dans le bénéfice d'exploitation de Ringier est aujourd'hui de 82%. Ces places de marché numériques sont à présent son investissement le plus rentable et permettent au groupe d'intégrer le peloton de tête européen de l'industrie des médias.

Marc Walder veut ainsi continuer à «développer de manière significative» la technologie et les compétences en IA. «L'IA nous ouvre d'énormes possibilités», a déclaré le PDG de Ringier. «L'objectif est de devenir une entreprise pilotée par l'IA.»

Vous trouverez ci-joints les résultats détaillés de Ringier pour l'année 2024.