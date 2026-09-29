Disparition du journal bilingue gratuit Biel Bienne

Le journal gratuit bilingue Biel Bienne cessera de paraître le 31 décembre 2026, après 48 ans d'existence. Gassmann Media prévoit de lancer une nouvelle publication hebdomadaire bilingue en 2027 avec la Ville de Bienne.

ATS Agence télégraphique suisse

Nouveau bouleversement dans le paysage médiatique biennois: le journal gratuit bilingue Biel Bienne, propriété de Gassmann Media, cessera de paraître le 31 décembre 2026. A partir de janvier 2027, une nouvelle publication hebdomadaire bilingue devrait être lancée en collaboration avec la Ville de Bienne.

Le CEO du groupe Gassmann Media Christian Bärenfaller a confirmé mardi à Keystone-ATS une information de la plate-forme Ajour. La baisse des recettes publicitaires, les coûts de distribution et l'évolution des habitudes de lecture rendent impossible la publication du journal gratuit l'année prochaine.

Le personnel a été informé mardi matin de cette décision prise d'entente avec le fondateur du titre Mario Cortesi, a souligné Christian Bärenfaller. Les modalités précises, le financement et le rôle de la Ville de Bienne dans la solution de remplacement envisagée restent à définir.

Dans l'édition du 29 septembre de Biel Bienne, Mario Cortesi écrit que d'entente avec le groupe Gassmann, il valait mieux «mettre fin à cette aventure à la fin de cette année, de manière honorable et au bon moment, plutôt que d'attendre passivement une fin brutale».

Ce titre a été créé le 2 février 1978 pour offrir une alternative aux journaux biennois existants. Il s'agissait aussi de favoriser la cohabitation entre les francophones et germanophones et de promouvoir le bilinguisme vécu. Biel Bienne était le premier journal gratuit quadrichrome bilingue de Suisse, selon son fondateur.