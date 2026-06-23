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Après une longue maladie
L'ex-conseillère nationale Hildegard Fässler est décédée

La socialiste saint-galloise Hildegard Fässler est décédée le 17 juin à 74 ans. Figure politique de premier plan, elle a marqué Berne par son engagement et sa compétence.
Publié: 18:38 heures
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Dernière mise à jour: 18:40 heures
Hildegard Fässler a siégé durant 16 ans au Conseil national
Photo: DR
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ATS Agence télégraphique suisse

L'ancienne conseillère nationale saint-galloise Hildegard Fässler (PS) est décédée à l'âge de 74 ans. Pressentie en 2010 pour succéder à Moritz Leuenberger, elle est morte le 17 juin des suites d'une longue maladie.

Le porte-parole du PS Suisse a confirmé mardi à Keystone-ATS le décès de l'ancienne élue, corroborant ainsi l'information relayée par plusieurs médias. Hildegard Fässler a siégé durant 16 ans au Conseil national, à partir de 1997. De 2001 à 2004 elle a présidé la section cantonale saint-galloise du PS.

L'élue a aussi présidé le groupe socialiste aux Chambres fédérales de juin 2002 à juin 2006. En 2010, son nom avait été évoqué pour la succession du conseiller fédéral Moritz Leuenberger. Nominée par sa section cantonale, elle n'avait finalement pas été retenue sur le ticket à deux de son parti.

«Hildegard Fässler restera dans les mémoires comme une femme politique extrêmement compétente et consciencieuse, mais aussi très sociable», écrit le PS Suisse dans un hommage. Le coprésident du parti Cédric Wermuth a fait part de sa consternation sur la plateforme Bluesky, évoquant une «empreinte considérable à Berne».

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