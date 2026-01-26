Un rapport d'AXA souligne le succès CSS, qui enregistre la plus grande hausse de clients pour 2026. En Suisse romande, le changement d'assurance a permis une économie de 439 fr. par personne, en moyenne.

Les Romands ayant changé d'assurance en 2026 économisent 439 fr. en moyenne

Ellen De Meester Journaliste Blick

Votre quête assidue de la formule la plus avantageuse possible vous a poussé à changer d'assurance-maladie, en 2026? Bonne nouvelle: d'après le dernier rapport d'Axa, dont le calculateur d'assurance de base a enregistré plus de 54'000 changements, il s'agit de la meilleure stratégie possible.

Au total, les changements réalisés cette année ont mené à une économie de 23 millions de francs, soit une moyenne de 426 fr. par personne. «Ce montant est certes un peu plus bas que l’année dernière, mais il reste proportionnellement élevé, puisque dans la plupart des cas, il est dû à des changements de caisse uniquement», commente Alexandra Gmür, responsable Prévoyance santé chez Axa, dans un communiqué publié ce 26 janvier.

En effet, les assurés ayant changé uniquement de caisse, sans modifier leur modèle ou leur franchise, ont pu économiser 321 fr. en moyenne, tandis qu'un changement de caisse, de franchise et de modèle résulte d'une économie de 1521 fr., soit quatre fois supérieure. Ce cas de figure ne concerne toutefois que 2% de la population, alors que 58% ont préféré se contenter d'un simple changement de caisse.

Le canton de Genève économise le plus

En Suisse romande, les personnes ayant changé d'assurance cette année réalisent, en moyenne, une économie de 439 fr. Les autres régions de Suisse s'en sortent tout aussi bien, voire mieux: le Tessin enregistre une économie moyenne de 570 fr, contre 414 fr. pour les assurés résidant en Suisse alémanique.

Au niveau cantonal, Genève trône au sommet du podium, avec une économie moyenne de 576 fr. par personne. Le canton du Tessin, ainsi que Bâle-Ville suivent de près, atteignant respectivement 570 fr. et 533 fr. d'économie moyenne par assuré. A contrario, les perdants ne sont autres que les cantons d'Obwald (298 fr.), d'Appenzell Rhodes-Intérieures (314 fr.) et de Lucerne (340 fr.), qui réalisent l'économie la moins importante.

Les jeunes hommes sont les plus avantagés

Si les femmes sont légèrement plus avantagées que hommes (428 fr. contre 425 fr), les jeunes hommes âgés de 19 à 25 ans s'en sortent largement gagnants, avec une économie moyenne de 581 fr. par personne. Et cela malgré des primes beaucoup plus basses que celles des adultes de plus de 25 ans.

«Les personnes âgées de 19 à 25 ans ont tendance à payer des primes élevées et à percevoir peu de prestations, poursuit Alexandra Gmür, toujours dans le communiqué. Lorsqu’elles optent pour la couverture de base la moins chère, elles peuvent économiser jusqu’à 1000 francs par an, selon la région.»

Axa précise par ailleurs que les franchises de 2500 ou de 300 fr., ainsi que les modèles Telmed et Médecin de famille, connaissent la plus grande popularité parmi les assurés.

CSS sort gagnante, Helsana perd des assurés

Au moment de publier son rapport, Axa nomme également une grande gagnante, soit l'assureur la plus avantagé par tous ces changements de modèles, de franchise ou de caisse. En 2026, c'est l'assurance de base proposée par CSS qui a rencontré le plus grand succès, convainquant près d'une personne sur quatre, en Suisse.

Helsana, qui avait pourtant été courronnée par le rapport précédent, déplore une diminution de son nombre d'assurés, rappelant que le succès peut être bien fugace dans cet univers hyper-compétitif.