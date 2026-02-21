Les cas de légionellose continuent d’augmenter en Suisse, atteignant 574 cas en 2023. Des tests ont révélé la présence de légionnelle dans des jacuzzi publics à Fribourg et Genève.

ATS Agence télégraphique suisse

Les cas de légionellose sont en hausse continue en Suisse depuis 2001. Ils touchent particulièrement les hommes âgés, selon un état des lieux publié fin janvier par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). La plus forte incidence est recensée durant l'été.

L'an dernier, le Laboratoire cantonal de Bâle-Ville a mis en évidence une forte contamination par des légionelles lors de contrôles effectués dans des douches publiques. Dans un établissement médico-social (EMS), plusieurs résidents ainsi qu'une employée ont été infectés. Les analyses ont confirmé la présence de Legionella pneumophila, bactérie susceptible de provoquer une pneumonie sévère.

Et cette semaine, l'émission «A bon entendeur» de la RTS indiquait que des tests qu'elle a fait réaliser ont révélé la présence de légionnelle dans des jacuzzi publics à Fribourg et Genève. Deux échantillons sur sept dépassaient les normes légales. La déclaration des résultats positifs est obligatoire depuis 1998. D'après l'OFSP, le nombre de cas signalés a nettement progressé ces dernières années, atteignant 574 cas en 2023, après un pic de 603 en 2022. L'an dernier, 491 cas ont été recensés en Suisse et au Liechtenstein, selon des chiffres publiés à la fin janvier par l'OFSP. Le taux d'incidence s'est élevé à 5,5 cas pour 100'000 habitants pour l'ensemble du pays.

Suisse romande peu touchée

D'importantes disparités régionales sont observées. Le Tessin affichait en 2024 le taux le plus élevé (13,9 cas pour 100'000 habitants), suivi de Glaris (11,3). La moyenne est plutôt basse, soit inférieure à 8, dans tous les cantons romands, allant de 3,5 dans le canton de Vaud à 7,7 à Genève.

Les hommes sont plus de deux fois plus touchés que les femmes et la moitié des patients ont plus de 67 ans. Le taux le plus élevé concerne les plus de 80 ans, avec 22,9 cas pour 100'000 habitants. Selon le rapport, les trois quarts des infections sont contractées dans la vie quotidienne, notamment via les douches, humidificateurs ou terreaux. Les EMS ne représentent que 4,3% des lieux d'infection identifiés.

Des chercheurs de l'Institut fédéral suisse des sciences et technologies de l'eau (Eawag) estiment que le changement climatique pourrait favoriser la prolifération des légionelles, celles-ci se développant plus rapidement à des températures élevées. Les systèmes de climatisation ou la baisse de la température de l'eau chaude pour économiser l'énergie pourraient également accroître les risques.

La légionellose se transmet par inhalation d'aérosols d'eau contaminée. L'ingestion d'eau ne présente en revanche pas de danger, l'acidité gastrique détruisant la bactérie. La maladie entraîne une infection grave des poumons. L'émergence récente de cette maladie s'explique par son affinité pour les systèmes modernes d'alimentation en eau. S'il n'existe pas de vaccin contre la maladie, elle peut néanmoins être prévenue, et certains antibiotiques sont efficaces s'ils sont pris assez tôt.