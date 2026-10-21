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Arrestation en Suisse, Italie et Espagne
Une opération internationale d'envergure frappe un vaste réseau mafieux

Trente suspects ont été arrêtés en Italie, en Espagne et en Suisse dans une vaste opération anti-mafia. Plus de 19,5 millions de francs ont été saisis, incluant argent liquide, bijoux et véhicules de luxe.
Publié: il y a 4 minutes
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Plus de 21 millions d'euros de bijoux, véhicules et cryptomonnaies ont été saisis. (image d'illustration)
Photo: zVg
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ATS Agence télégraphique suisse

Trente suspects ont été arrêtés en Italie, en Espagne et en Suisse dans le cadre d'une opération anti-mafia. De l'argent et des objets d'une valeur totale de plus de 21 millions d'euros (19,5 millions de francs) ont été saisis, a indiqué mercredi l'agence de presse italienne Ansa.

Cette opération fait suite à une enquête menée par la police financière de Milan qui a permis de démanteler une organisation criminelle impliquée dans le blanchiment d’argent à l’échelle internationale, la fraude fiscale, le trafic de drogue et les infractions liées aux armes.

Des butins saisis

Des arrestations ont également eu lieu en Espagne et en Suisse, et des perquisitions ont été menées dans différentes provinces italiennes. Outre les unités spéciales et le groupe d'intervention antiterroriste de la police, plus de 350 membres de la police fiscale participent à ces opérations qui étaient encore en cours mercredi.

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Les opérations en Espagne et en Suisse sont menées avec le soutien de l’unité I-CAN (Interpol Cooperation Against 'Ndrangheta) du Service de coopération policière internationale et en étroite collaboration avec les experts en sécurité de la Direction centrale des services de police judiciaire, dont les sièges se trouvent à Madrid et à Berne.

Cette opération a permis la saisie d'argent en espèces, de comptes bancaires, de cryptomonnaies, de véhicules, de bateaux, de bijoux, de montres de luxe ainsi que des machines à compter les billets.

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