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Enquête ouverte
Une piétonne de 88 ans tuée par un tracteur à Lucerne

Une piétonne de 88 ans a été mortellement percutée par un tracteur sur un passage à Beromünster. La police ouvre une enquête pour déterminer les circonstances de l’accident et la route est restée fermée plusieurs heures.
Publié: il y a 43 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
Une femme de 88 ans a été percutée par un tracteur alors qu'elle traversait la route au niveau d'un passage piéton.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Une piétonne a été mortellement blessée par un tracteur vendredi à Beromünster, dans le canton de Lucerne. La femme de 88 ans a été percutée alors qu'elle traversait la route au niveau d'un passage piéton.

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L'accident est survenu vendredi vers 18 heures, indique lundi la police cantonale lucernoise dans un communiqué. Une enquête est en cours pour en déterminer les circonstances exactes.

La zone de l'accident est restée fermée à la circulation pendant environ six heures et a nécessité l'intervention des pompiers.

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