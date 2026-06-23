DE
FR

Appel à témoins à Lucerne
Une femme retrouvée sans vie, le suspect grièvement blessé

Une femme de 37 ans a été retrouvée morte lundi à Escholzmatt (LU). Un Afghan de 35 ans, grièvement blessé, est suspecté d’homicide. La police enquête et lance un appel à témoins.
Publié: il y a 46 minutes
La police lucernoise lance un appel à témoins après la découverte d'une femme décédée.
Photo: Pius Koller
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Une femme de 37 ans a été découverte sans vie lundi après-midi à Ballenbach, dans la région d’Escholzmatt (LU). Un homme grièvement blessé retrouvé à proximité est le principal suspect.

La victime est une Ukrainienne de 37 ans, indique mardi la police cantonale lucernoise. L'homme, un Afghan de 35 ans, a été héliporté à l'hôpital. Les deux personnes ont été découvertes lundi peu après 14h00.

La police émet l'hypothèse d'un homicide. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme blessé est considéré comme l'auteur présumé. La police lucernoise a lancé un appel à témoins.

Violences contre les femmes: besoin d'aide?

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.

En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.

Pour l'aide aux victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus