Une femme de 37 ans a été retrouvée morte lundi à Escholzmatt (LU). Un Afghan de 35 ans, grièvement blessé, est suspecté d’homicide. La police enquête et lance un appel à témoins.

Une femme retrouvée sans vie, le suspect grièvement blessé

Une femme retrouvée sans vie, le suspect grièvement blessé

ATS Agence télégraphique suisse

Une femme de 37 ans a été découverte sans vie lundi après-midi à Ballenbach, dans la région d’Escholzmatt (LU). Un homme grièvement blessé retrouvé à proximité est le principal suspect.

La victime est une Ukrainienne de 37 ans, indique mardi la police cantonale lucernoise. L'homme, un Afghan de 35 ans, a été héliporté à l'hôpital. Les deux personnes ont été découvertes lundi peu après 14h00.

La police émet l'hypothèse d'un homicide. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme blessé est considéré comme l'auteur présumé. La police lucernoise a lancé un appel à témoins.