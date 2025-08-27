La fondatrice Martina Hammer a séduit l'investisseur suisse et multimillionnaire, Lukas Speiser, grâce à sa marque de préservatifs Feelgood. Depuis, le PDG d'Amorana – géant du secteur – investit dans les préservatifs végans, comblant une importante lacune du marché.

La fondatrice Martina Hammer peut se réjouir de l'arrivée d'un nouvel investisseur.

Milena Kälin

Martina Hammer est la fondatrice de Feelgood Condoms, la première marque de préservatifs végans certifiés en Suisse. Son entreprise compte désormais un nouvel investisseur, mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un multimillionnaire connu: le fondateur d'Amorana – une marque suisse de sextoys – Lukas Speiser.

«Je me réjouis de travailler avec Lukas. Non seulement en tant qu'expert du secteur et partenaire stratégique, mais surtout en tant que personne», explique Martina Hammer. Cela transforme complètement la situation puisque son entreprise était, depuis sa création en 2023, entièrement autofinancée. La fondatrice de la marque – proposant quatre types de préservatifs, un lubrifiant comestible ainsi qu'un vibromasseur durable – confie avoir investi une somme à six chiffres.

Un accord – trois lions

Lors de l'émission «Die Höhle der Löwen Schweiz» (La Fosse aux Lions Suisses), trois lions – ou autrement dit trois investisseurs – ont manifesté leur intérêt pour la marque de Martina Hammer. Roland Brack et Felix Bertram souhaitaient également acquérir des parts de l'entreprise, mais c'est finalement Lukas Speiser qui a empoché le gros lot.

Lors de l'émission, la fondatrice de la marque et le multimillionnaire ont signé l'accord suivant: 80'000 francs pour 8% des actions de la société ainsi qu'un prêt de 100'000 francs. Pourtant, la réalité du deal semble quelque peu différente. Le registre du commerce révèle que Lukas Speiser est désormais actionnaire de la société et détient 5% des parts.

«Feelgood Condoms comble un manque que le marché a ignoré pendant des années», déclare le PDG d'Amorana vis-à-vis de son nouvel investissement. Il estime que les produits sont déjà remarquablement bien positionnés, «loin des leaders actuels du marché». En l'espace d'un an et demi, la fondatrice a généré plus d'un demi-million de chiffre d'affaires, comme elle l'a révélé dans l'émission.

D'autres deals ?

Les deux frères Lüchinger, Fabian et Nando, tentent également leur chance auprès des Lions avec leur entreprise Your Starter. Celle-ci propose des boissons estivales pour le petit déjeuner.

«Nous n'aurions jamais pu imaginer que nous serions soudainement présentés à de grands investisseurs et diffusés à la télévision dans toute la Suisse», déclare Fabian Lüchinger. Les frères ne peuvent pas encore révéler s'ils ont, eux aussi, pu décrocher un accord avant la diffusion prévue pour le 14 octobre. «Nous sommes nous-mêmes impatients que l'émission soit enfin diffusée.» Voilà qui est très révélateur.