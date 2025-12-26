Une personne résidant en Espagne a gagné le gros lot vendredi soir. Il a coché les cinq bons numéros et choisi les deux étoiles gagnantes à l'Euro Millions.

La cagnotte de l’Euro Millions est tombée

Plus de 50 millions de francs

ATS Agence télégraphique suisse

Une personne résidant en Espagne a trouvé la combinaison gagnante du tirage de l’Euro Millions de vendredi. Elle remporte au total 50,2 millions de francs. Pour gagner, il fallait jouer les numéros 12, 22, 32, 36 et 48 et les étoiles 3 et 4.

Lors du prochain tirage mardi, 16 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande. Cette loterie transnationale est proposée dans douze pays européens, dont la Suisse et le Liechtenstein.