Un joueur de Pully (VD) a remporté 300'000 francs à l'«EuroMillions Swiss Win Cash» de la Loterie Romande… mais le gagnant ne s'est pas encore manifesté. Les participants sont invités à vérifier leurs tickets achetés le 25 septembre 2025.

Un Romand a décroché 300'000 francs… mais ne les a pas réclamés

Vous avez peut-être décroché 300'000 francs sans le savoir. Photo: Shutterstock

Etienne Daman Journaliste Blick

Vérifiez vos poches, elles recèlent peut-être un trésor! Un joueur de la région de Pully (VD) a décroché la somme incroyable de 300'000 francs lors d’un tirage au sort spécial «EuroMillions Swiss Win Cash», organisé par la Loterie Romande. Problème: le gagnant ne s’est toujours pas manifesté. La société a donc publié ce lundi un communiqué à destination de tous les joueurs de Suisse romande.

Le ticket chanceux a été émis le 25 septembre 2025 dans un point de vente de la commune, puis tiré au sort le 8 octobre dernier. Depuis, silence radio. La Loterie Romande invite ainsi les joueurs ayant participé au concours à vérifier leur bon de participation.

La personne attendue au kiosque

Elle détaille le déroulé du concours en trois étapes. Premièrement, entre le 15 et le 26 septembre 2025, les participants ayant misé un montant minimum de 7 francs par transaction recevaient un bon de participation avec un code unique. Ce dernier était automatiquement intégré au tirage au sort. Deuxièmement, le tirage au sort a eu lieu le 8 octobre 2025, désignant le bon émis à Pully le 25 septembre comme gagnant des 300'000 francs. Enfin, pour obtenir ce gain, le détenteur doit désormais présenter son bon dans un point de vente.

Un petit détour au kiosque qui pourrait donc valoir son pesant d'or!