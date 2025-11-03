DE
FR

Un appel est lancé aux joueurs
Un Romand a décroché 300'000 francs… mais ne les a pas réclamés

Un joueur de Pully (VD) a remporté 300'000 francs à l'«EuroMillions Swiss Win Cash» de la Loterie Romande… mais le gagnant ne s'est pas encore manifesté. Les participants sont invités à vérifier leurs tickets achetés le 25 septembre 2025.
Publié: il y a 15 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
Partager
Écouter
Vous avez peut-être décroché 300'000 francs sans le savoir.
Photo: Shutterstock
GM_BlickPortraits_22.jpg
Etienne DamanJournaliste Blick

Vérifiez vos poches, elles recèlent peut-être un trésor! Un joueur de la région de Pully (VD) a décroché la somme incroyable de 300'000 francs lors d’un tirage au sort spécial «EuroMillions Swiss Win Cash», organisé par la Loterie Romande. Problème: le gagnant ne s’est toujours pas manifesté. La société a donc publié ce lundi un communiqué à destination de tous les joueurs de Suisse romande. 

Le ticket chanceux a été émis le 25 septembre 2025 dans un point de vente de la commune, puis tiré au sort le 8 octobre dernier. Depuis, silence radio. La Loterie Romande invite ainsi les joueurs ayant participé au concours à vérifier leur bon de participation.

La personne attendue au kiosque

Elle détaille le déroulé du concours en trois étapes. Premièrement, entre le 15 et le 26 septembre 2025, les participants ayant misé un montant minimum de 7 francs par transaction recevaient un bon de participation avec un code unique. Ce dernier était automatiquement intégré au tirage au sort. Deuxièmement, le tirage au sort a eu lieu le 8 octobre 2025, désignant le bon émis à Pully le 25 septembre comme gagnant des 300'000 francs. Enfin, pour obtenir ce gain, le détenteur doit désormais présenter son bon dans un point de vente.

Un petit détour au kiosque qui pourrait donc valoir son pesant d'or!

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus