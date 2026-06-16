Plusieurs produits du célèbre fabricant de chocolat voient leurs prix baisser dans les principales enseignes du pays. Une manière de tenter de relancer les ventes.

Coop et Migros volent au secours du chocolat Lindt... en cassant les prix

Coop et Migros volent au secours du chocolat Lindt... en cassant les prix

Ulrich Rotzinger

Douce surprise pour les amateurs de chocolat: selon les informations de Blick, les supermarchés ont décidé de baisser les prix de certains produits Lindt. Les deux principales enseignes du pays, Coop et Migros, ont confirmé la nouvelle. «Nous avons intégralement répercuté les baisses de prix sur les produits Lindt auprès de nos clients», indique Céline Venetz, porte-parole de Coop.

Les clients de la coopérative paient désormais un franc de moins pour une tablette de 200 grammes de chocolat au lait Lindt aux noisettes. A 4,95 francs, le prix reste élevé, mais la baisse de 16,8% n’est pas négligeable.

«Ajustements allant jusqu’à 20%»

D’autres produits sont également concernés. La tablette de chocolat au lait Lindt de 100 grammes coûte désormais 3,20 francs, contre 3,60 francs auparavant. Le Cresta Classic de 100 grammes est vendu 3,95 francs, au lieu de 4,30 francs. Coop précise avoir déjà réduit le prix des pralines Lindt de 15 à 20% après Pâques. Migros baisse elle aussi ses prix. En plus de certaines tablettes, les pralines Connaisseurs de Lindt, vendues en boîte de 230 grammes, sont désormais proposées à 19,95 francs, contre 24,95 francs auparavant.

Le chocolatier haut de gamme Lindt & Sprüngli, basé à Kilchberg, dans le canton de Zurich, met ainsi en œuvre l’annonce faite début mai 2026 auprè de Blick. Une porte-parole évoquait alors des «ajustements allant jusqu’à 20%», concernant notamment les pralines Connaisseurs, les bâtonnets aux cerises et l’ourson Lindt Teddy. Plusieurs tablettes de chocolat devaient également voir leur prix baisser.

Hausse du coût des matières premières

Ces dernières années, Lindt avait augmenté ses prix à plusieurs reprises. D’autres acteurs du secteur avaient suivi la même tendance, en raison notamment de la hausse du coût des matières premières, comme le cacao. Dans le même temps, l’inflation générale a pesé sur le pouvoir d’achat des consommateurs. Avec des conséquences.

Les volumes de vente ont reculé. Les consommateurs les plus attentifs à leurs dépenses achètent moins souvent, et en plus petites quantités, des produits considérés comme prestigieux, à l’image des truffes Lindor. Si les prix restent trop élevés, même des produits emblématiques comme les lapins dorés de Lindt risquent de moins bien se vendre.

Jusqu’ici, Lindt parvenait généralement à imposer des hausses de prix sans trop de difficulté. Mais les marchés semblent désormais plus prudents. L’action nominative de Lindt & Sprüngli, la plus chère de Suisse, est passée de son pic de 128’600 francs en février 2026 à environ 94’000 francs. Cela représente une baisse de plus de 34’000 francs par action. Les investisseurs devraient donc suivre de près la réaction des consommateurs à ces baisses de prix en magasin.