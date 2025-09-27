En 2025, la Suisse connaîtra un record historique d'héritage, avec environ 100 milliards de francs transmis. Cette somme colossale, représentant 12% du PIB, soulève des questions sur l'inégalité croissante et les conflits familiaux potentiels.

La fortune héritée atteint un record en Suisse et crée des tensions

1/5 Jamais autant d'héritages n'ont changé de mains que cette année. Il s'agit de 100 milliards de francs, soit environ 12% du produit intérieur brut. Photo: imago/Future Image

Riccarda Campell

Jamais auparavant la fortune transmise par héritage n'avait été aussi importante qu'en 2025 en Suisse, avec environ 100 milliards de francs. C'est ce que montrent les dernières estimations de l'Université de Lausanne, analysées par VZ Vermögenszentrum. Ce qui apparaît, à première vue, comme une bénédiction est en réalité une véritable poudrière.

La fortune augmente, les inégalités aussi

Environ 100 milliards de francs de fortune changeront de mains cette année sous forme d'héritage ou de donation. Cela représente 12% du produit intérieur brut. Par couple, la fortune transmissible s'élève en moyenne à 1,4 million de francs – presque cinq fois plus qu'il y a 30 ans. Cette somme augmente de 3 à 4% par an.

Un quart des couples mariés laisse ainsi moins de 829'000 francs. Mais les différences sont énormes: le quart le plus riche hérite de plus de 2,4 millions. Un écart minimum de plus de 1,5 million de francs! C'est ainsi que la différence entre riches et pauvres se consolide au fil des générations.

Les familles se déchirent

C'est le cauchemar de nombreux parents: après leur décès, les enfants se disputent l'héritage, parfois avec des conséquences fatales. Il n'est pas rare que des familles entières se déchirent à cause de l'argent. Il est donc essentiel de régler la succession non seulement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan humain, ce qui nécessite une communication transparente. Même ainsi, un potentiel de conflit reste possible, ce qui explique que neuf familles sur dix fassent appel à un exécuteur testamentaire.

Le dernier engagement

Personne n'aime s'occuper de sa propre mort. C'est pourquoi 61% des Suisses ne s'occupent de leur succession qu'à l'âge de la retraite. La plupart des célibataires et des personnes non mariées rédigent un testament, tandis que près de la moitié des couples mariés choisissent un pacte successoral.

Mais ce que peu de gens prennent en compte, c'est le trésor numérique laissé derrière soi. Après la mort, photos, e-mails confidentiels et comptes bancaires en ligne continuent d'exister. Seul 1% des personnes règle cet héritage numérique, alors que des données non sécurisées peuvent rapidement devenir une bombe à retardement pour les proches: elles se perdent, tombent entre de mauvaises mains ou continuent d'exister de manière incontrôlée.

Quand le partenaire n'hérite de rien

Pour de nombreux couples non mariés, c'est une réalité douloureuse: le droit successoral suisse traite les partenaires de vie moins bien que les époux, même s'ils ont des enfants communs. C'est pourquoi près de la moitié d'entre eux essaient de protéger leur partenaire du mieux possible. En l'absence d'une réglementation claire, le fiasco financier peut survenir: le partenaire survivant ne reçoit rien, malgré les enfants communs.

Héritage de son vivant

Qu'il s'agisse du financement du premier appartement, du démarrage d'une entreprise ou d'une formation coûteuse, les enfants ont souvent besoin de soutien pendant que leurs parents sont encore vivants. Environ 35% de la fortune est ainsi léguée par anticipation, surtout à l'âge de la retraite, lorsque des fonds sont libérés de la caisse de pension.

La moitié de ces versements anticipés dépasse 140'000 francs, et dans un quart des cas, ils dépassent 400'000 francs. Une grande partie de cet héritage prend la forme de biens immobiliers ou de terrains.

Pas d'héritier?

Les personnes seules sans héritiers directs lèguent un cinquième de leur fortune à des organisations caritatives. Le reste revient à des parents ou à des amis proches.