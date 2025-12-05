Une enchère record pour la plaque d'immatriculation «SO 1» à Soleure a été interrompue. Le canton a suspendu la vente après des offres abusives dépassant le million de francs, suscitant des doutes sur leur sérieux.

Lucien Fluri

Folle bataille d'enchères pour la plaque d'immatriculation «SO 1»! Dans la nuit de jeudi à vendredi, la barre du million a été franchie. Un particulier du nom d'«Abihani» a offert 1'010'000 francs pour pouvoir un jour visser le prestigieux morceau de tôle sur sa voiture.

Mais aujourd'hui, le canton de Soleure interrompt la vente aux enchères. «La vente aux enchères en ligne de la plaque de contrôle SO 1 est relancée. La raison en est que des offres abusives ont été reçues depuis jeudi soir», indique le canton.

Des offres non sérieuses?

Dès l’offre d’un million formulée dans la nuit, la question s’est posée: s’agissait-il d’une mise sérieuse ou d’un simple plaisantin? Le prix avait bondi de 500'000 à un million de francs. L’enchérisseur s’était d’ailleurs inscrit sous le nom d'«Inceste», ce qui ne laissait rien présager de très crédible.

Le montant atteignant la barre du million nourrissait aussi les doutes. Jusqu’ici, ZH 25 détenait le record de la plaque la plus chère de Suisse, adjugée 299'000 francs. Et c’était dans le canton de Zurich, bien plus riche que Soleure, avec davantage d’habitants et de super-riches.

Des offres sérieuses et compréhensibles ont été enregistrées jusqu’à 357'000 francs, écrit encore le canton de Soleure. «Au cours de la soirée, le montant maximal a grimpé à plus d'un million de francs. En raison notamment de la hausse inhabituellement importante des prix, le soupçon d'offres non sérieuses s'est toutefois posée», poursuit-il. «La prise de contact immédiate et directe avec les plus offrants a confirmé ce matin ces soupçons».

Tout le monde peut enchérir

En réalité, les autorités soleuroises avaient déjà indiqué jeudi qu’elles ignoraient si les enchérisseurs disposaient réellement des fonds. Les noms et adresses avaient été déposés, rappelait alors le chef de l’office Kenneth Lützelschwab à Blick. «Si quelqu'un ne paie pas, la somme due sera réclamée par voie juridique.»

La vente aux enchères sera relancée ultérieurement, sans date précise pour l’instant. Le canton du Mittelland étudie aussi des adaptations du processus d’inscription. «Les enchérisseurs de la vente aux enchères désormais retirée ont été informés personnellement par le service des automobiles», précise la mairie de Soleure. Les enchérisseurs abusifs encourent des mesures pénales.