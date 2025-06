Une route d'urgence a été construite pour desservir la partie du village de Blatten (VS) n'ayant pas été détruite par l'éboulement. Photo: keystone-sda.ch

Levez la tête ce soir, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir la lune «des fraises», un spectacle lunaire rarissime. D'ici là, Blick, avec l'aide de l'ATS, propose un tour d'horizon des actus suisses de ce mercredi 11 juin. C'est parti:

1 Blatten trace sa voie vers la reconstruction

Une route d'urgence a été construite pour desservir la partie du village de Blatten (VS) n'ayant pas été détruite par l'effondrement à la fin mai du glacier du Birch, indique le président de la commune Matthias Bellwald mercredi dans «Le Courrier», «La Liberté» et «ArcInfo», reprenant un entretien diffusé en allemand lundi par les journaux de CH Media. «Elle devrait être asphaltée avant l'hiver.» Une trentaine d'habitants ont pu regagner leur domicile vendredi passé. Le plus urgent pour eux est le rétablissement des services de base, comme l'électricité et l'eau, ajoute l'élu. «Si la vie reprend à Weissenried, à Eisten et dans le haut du village, ce sera une lueur d'espoir. Quelque chose de nouveau pourra naître», estime Matthias Bellwald. La vision d'un «nouveau Blatten» sera présentée à la prochaine assemblée communale, dit-il.

2 L’AVS pourrait récolter des millions grâce aux pourboires

La ministre de l'Intérieur Elisabeth Baume-Schneider propose de prélever des cotisations AVS sur les pourboires payés par voie électronique, rapporte mercredi Blick. Comme le paiement électronique est la norme, la traçabilité s'améliore, a écrit la socialiste jurassienne dans une note de discussion que le journal a pu consulter. La Confédération estime les pourboires dans la restauration entre 600 millions et 1 milliard de francs par an, ajoute la conseillère fédérale, ce qui représenterait entre 20 et 50 millions de francs de recettes supplémentaires pour l'AVS.

3 Les Jeunes du Centre recherchent un nouveau président

Le président des Jeunes du Centre, Marc Rüdisüli, annonce sa démission mercredi dans l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». «J'ai exercé cette fonction avec grand plaisir pendant quatre ans. Il est maintenant temps de passer le flambeau à une nouvelle génération», déclare-t-il. Il entend cependant conserver son siège au Grand Conseil thurgovien et ses fonctions à la direction du Centre suisse.

4 Doit-on continuer à construire dans les zones à risque?

Rolf Weingartner, hydrologue à l'université de Berne, réclame mercredi dans la «Neue Zürcher Zeitung» de nouvelles mesures de protection contre les dangers naturels après l'éboulement de Blatten (VS). Aucune nouvelle construction ne devrait être autorisée dans les zones rouges, selon lui, ce qui a été fait à plusieurs reprises en Valais malgré l'interdiction. L'expert remarque que l'extension de l'habitat dans les zones à risques est souvent liée au tourisme. Au cours des huit dernières années, 600 nouveaux bâtiments ont été construits dans de telles zones, poursuit-il, citant une enquête de l'université de Berne et de la SRF. Rolf Weingartner préconise également l'instauration de mesures de protection obligatoires pour les zones jaunes fortement bâties.

5 Visite express d'Ignazio Cassis au Moyen-Orient

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis termine mercredi une visite-éclair au Proche-Orient. Il doit rencontrer le Premier ministre palestinien Mohammad Mustafa à Ramallah, puis le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar à Jérusalem. Au menu des discussions figurent l'aide dans la bande de Gaza et la conférence sur la solution à deux Etats, prévue du 17 au 20 juin à New York.