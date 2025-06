1/2 Ce mercredi soir, ne ratez pas ce phénomène céleste exceptionnel. (Image d'archives) Photo: Shutterstock

Jessica von Duehren

Si vous avez du mal à trouver le sommeil lors des soirs de pleine lune, réjouissez-vous: cette fois, cela vaudra le coup de rester debout. Ce mercredi 11 juin à 22h09, vous pourrez observer une superbe lune «des fraises» , car l'astre n'aura jamais été aussi bas sur l'horizon depuis 2007.

Ce phénomène astronomique ne se produit qu'environ tous les 18 ans et porte le nom de «Major Lunar Standstill». L'inclinaison de l'orbite lunaire par rapport à l'axe de la Terre se modifie et la pleine lune se lève ainsi plus loin au sud. Elle apparaît alors immense et particulièrement impressionnante à l'horizon.

Pourquoi une lune «des fraises»?

Attention aux confusions: le nom de lune «des fraises» n'a rien à voir avec sa couleur. Ne vous attendez donc pas à voir une lune rougeâtre dans le ciel, vous risquez d'être déçus. En réalité, ce nom a été trouvé par les indigènes nord-américains, pour qui cette pleine lune marquait le début de la récolte des fraises. En Europe centrale, ce phénomène est aussi connu sous le nom de lune rose ou lune de miel parce qu'elle apparaît souvent dans une lumière chaude et dorée.

En Suisse, la lune se lèvera mercredi soir à partir de 21h30 et sera particulièrement belle en direction du sud-est avec un ciel dégagé. Si vous ratez ce spectacle naturel, vous devrez patienter jusqu'en 2043 pour retenter votre chance!

Mais pour les plus malchanceux, pas de panique: le prochain spectacle céleste ne saurait tarder, car une éclipse lunaire aura lieu le 7 septembre. Nous pourrons alors assister à la lune de sang cuivrée, rapporte Meteo News.