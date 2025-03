Une entreprise suisse veut installer une usine... sur la Lune

Au menu de ce lundi 24 mars: le défi spatiale d'une entreprise suisse, l'interview sur l'Ukraine de la directrice de la Croix-Rouge, le barrage valaisan de la discorde, l'IA et le Conseil fédéral et pour finir la criminalité suisse.

Astrostrom, une entreprise suisse, veut créer une entreprise de panneaux solaires sur la Lune Photo: Getty Images

Pour bien commencer la semaine, Blick, avec le soutien de l’ATS, vous propose un tour d’horizon des infos suisses à ne pas manquer. Alors que peut bien nous réserver l'actu ce lundi 24 mars? Réponse:

1 La Suisse à la conquête de l'espace

L'entreprise suisse Astrostrom veut déployer des panneaux solaires dans l'espace pour alimenter en électricité la Terre, rapportent lundi «La Liberté» et «Le Courrier». Son projet, soutenu par l'agence spatiale européenne ESA, propose d'installer une usine de panneaux solaires sur la Lune. «Notre idée est d'utiliser des robots autonomes pour extraire du sulfure de fer et du soufre des roches lunaires, afin de fabriquer des panneaux photovoltaïques lunaires, légers et flexibles», explique le directeur de l'entreprise, Arthur Woods. Les panneaux solaires seraient ensuite assemblés en apesanteur pour créer un satellite solaire, ajoute-t-il. «Cette méthode permettrait de réduire considérablement les contraintes liées à la capacité de lancement des fusées et les impacts environnementaux.»

2 La situation en Ukraine inquiète la Croix-Rouge

La directrice de la Croix-Rouge suisse Nora Kronig Romero n'exclut pas dans une interview à Blick, une détérioration de la situation en Ukraine malgré les négociations en vue d'une trêve partielle. C'est pourquoi le droit international humanitaire est d'autant plus important, rappelle-t-elle. «S'il se passe quelque chose sur le plan politique, il peut se passer encore beaucoup de choses sur le plan militaire. Cela pourrait signifier des victimes supplémentaires». Si les discussions politiques au niveau international laissent entrevoir des évolutions imminentes, la responsable se dit très sceptique quant à la possibilité d'arriver à un cessez-le-feu.

3 La colère gronde contre la construction de ce barrage

L'opposition à la construction d'un nouveau barrage hydroélectrique au pied du glacier du Gorner (VS), au-dessus de Zermatt (VS), se renforce, constatent lundi l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt». Alors que jusqu'à présent, c'étaient surtout les organisations environnementales qui étaient opposées au projet, des guides de montagne locaux, des hôteliers et des experts de la branche ont fait part de leurs inquiétudes. De nombreuses questions restent en suspens. L'entreprise électrique Grande Dixence SA, à l'origine du projet, n'a par exemple pas encore publié de plans de construction. Dans un entretien à la «Neue Zürcher Zeitung», le ministre suisse de l'énergie Albert Rösti assure que la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage a laissé entrevoir la possibilité de «collaborer de manière constructive» au projet.

4 Le Conseil fédéral se met à l'IA

L'Office fédéral de l'informatique et de la télécommunication (OFIT) a lancé il y a cinq mois un essai d'intelligence artificielle (IA) pour le Conseil fédéral, indiquent lundi la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Baptisé IA Gov-GPT, le programme fonctionne de manière similaire à Chat-GPT. Des directeurs d'offices fédéraux ainsi que des chefs de secrétariats d'Etat y ont également accès. L'IA peut être alimentée avec des informations jusqu'au niveau «confidentiel». Seuls les contenus classés «secrets» sont interdits. L'IA est exploitée dans un «environnement spécialement sécurisé dans les propres centres de calcul de l'administration fédérale», explique dans les journaux l'OFIT.

5 Une criminalité en hausse en 2024?

L'Office fédéral de la statistique (OFS) et plusieurs cantons publient lundi comme chaque année la statistique policière de la criminalité. L'an dernier, les bilans pour 2023 révélaient une augmentation des infractions pénales au niveau national pour la deuxième année consécutive, de 14% sur un an. Ce sont surtout les vols de valeurs dans les véhicules qui avaient explosé, de plus de 70%. Les tentatives d'homicide (+17,4%) ainsi que le nombre de lésions corporelles graves (+15,5%) s'étaient aussi multipliées.