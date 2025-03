1/8 Des terrains à bâtir en friche au lieu d'un lotissement de vacances à Badesi, en Italie. Photo: dr

Dorothea Vollenweider

L'affaire a fait les gros titres dans tout le pays: une société immobilière italienne a privé plusieurs acheteurs, dont des Suisses, de leurs maisons de vacances. Ils se sont tous laissés avoir par la photo de carte postale que le groupe Arras met en avant sur son site Internet. De magnifiques résidences de vacances en Sardaigne, en Sicile et dans les Pouilles. Parmi les victimes, la famille Costa*. Elle a versé en 2022 un acompte de 78'000 euros (environ 75'300 francs) pour une maison de vacances en Sardaigne, qui n'a toujours pas été achevée.

Après que Blick a rendu public le cas de la famille Costa à la mi-janvier, d'autres personnes concernées se sont manifestées auprès de la rédaction. Elles sont originaires des Pays-Bas, d'Allemagne et de Suisse. Et justement, A. Meier* fait partie de ces personnes: «Il m'est arrivé exactement la même chose», explique ce Romand qui souhaite rester anonyme, mais qui aimerait tout de même que l'histoire soit rendue publique, afin «d'éviter que le groupe Arras fasse perdre leur argent à d'autres acheteurs potentiels».

Même procédure

En effet, A. Meier a acheté une maison de vacances au groupe Arras. La résidence devait être construite à La Maddalena, au nord-est de la Sardaigne. Cette ville en bord de mer attire les touristes avec ses plages de rêve et son eau de mer cristalline. Un cadre idyllique qui a poussé le Romand à verser un acompte de 80'000 francs début 2023. La construction de la demeure devait commencer au mois de juin suivant et s'achever fin 2024. Problème: le projet n'a pas encore été réalisé à ce jour.

Depuis, plusieurs personnes concernées ont déposé une plainte pénale auprès du parquet de Milan, où le groupe Arras a son siège. A. Meier et la famille Costa font partie des plaignants. Ils se battent pour récupérer leur argent. La société immobilière italienne bénéficie quant à elle de la présomption d'innocence.

Les acheteurs portent plainte

Parmi les plaignants figure également Jean-Christophe Babin, CEO de Bulgari. Celui-ci affirme avoir été trompé par le groupe Arras. Mais il n’est pas seulement une victime présumée: il a également entretenu des liens d’affaires avec l’entreprise.

En effet, le Français a investi plus d'un million de francs dans l'entreprise et a acheté une maison à 414'000 francs. Le directeur général de Bulgari a brièvement siégé au conseil d'administration de la société italienne en 2023. «J'ai été stupide et je me suis fait avoir par les manœuvres du groupe immobilier», déclarait-il en début d'année à Blick.

Le groupe Arras nie avoir soutiré de l'argent à ses clients. Interrogée par l'intermédiaire de son avocate, l'entreprise se contente d'admettre des retards de construction qu'elle impute à des obstacles bureaucratiques.

Les remboursements ne suivent pas

Enrico Arras, directeur du groupe immobilier italien, a tenté d’apaiser la colère des acheteurs lors d’un appel vidéo fin décembre 2024. Il leur a assuré que les fonds n’étaient pas perdus et que la construction de toutes les maisons de vacances restait bel et bien prévue.

Mais à ce moment-là, certains clients disposaient déjà d’un accord de résiliation signé, leur garantissant un remboursement en trois tranches. Si la famille Costa a bien reçu le premier versement le 20 décembre, les deux suivants, attendus fin janvier et fin février, n’ont jamais été versés.

A. Meier confie à Blick qu'il n'a même pas reçu le premier versement et encore moins les deux suivants.. «Même si la société m'a envoyé des captures d'écran du virement pour me prouver que l'argent était en route, il n'est jamais arrivé sur mon compte bancaire», explique le Romand. D'autres clients se disent victimes du même procédé.

Le groupe a besoin d'argent

Interrogé par Blick, le groupe Arras confirme vouloir rembourser certains de ses clients, mais l'avocate de l'entreprise ne répond pas à la question de savoir pourquoi les fonds n'ont pas été versés comme promis. Ce qui est clair, c'est que la société immobilière se trouve dans une situation financière difficile. En septembre 2024, elle a été suspendue de la bourse italienne.

« Si l'entreprise peut survivre avec une nouvelle direction et de nouveaux investisseurs, nous avons l'espoir de récupérer non seulement notre argent, mais aussi nos villas ou nos appartements Jean-Christophe Babin »

Fin février, le groupe Arras a convoqué une assemblée extraordinaire des actionnaires. Selon Jean-Christophe Babin, qui s'est fait représenter à l'assemblée par son avocat, le CEO du groupe Arras aurait raconté que des investisseurs étaient intéressés à examiner le potentiel de l'entreprise pour un redémarrage et une recapitalisation. «Je ne sais pas quelle est la part de vérité derrière tout cela», dit Jean-Christophe Babin. «Mais je souhaite pour les clients, les collaborateurs, les fournisseurs et les actionnaires qu'un plan de redressement puisse être mis en place pour éviter une faillite définitive.»

Un sauvetage de dernière minute?

Une prochaine assemblée est prévue fin mars. Les investisseurs potentiels devront alors examiner les possibilités de reprise ou de financement de l'entreprise. La question de savoir si un sauvetage de dernière minute aura lieu reste ouverte.

Pour les personnes concernées, il s'agit peut-être du dernier espoir de revoir leur argent: «Si l'entreprise peut survivre avec une nouvelle direction et de nouveaux investisseurs, nous avons l'espoir de récupérer non seulement notre argent, mais aussi nos villas ou nos appartements», déclare Jean-Christophe Babin.

Aujourd'hui encore, le groupe Arras vante sur son site Internet plusieurs nouveaux projets de construction en Sardaigne. Plus de 100 résidences de vacances ont déjà été vendues et plus de 300 sont actuellement en vente, peut-on y lire.

*Nom d'emprunt