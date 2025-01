1/8 La maison de vacances en Sardaigne, à environ un kilomètre de la mer: c'est ainsi qu'elle a été vendue à la famille Costa du canton de Zurich. Photo: zVg

S. Costa* et sa femme rêvent depuis longtemps d'une petite maison au bord de la mer. Une résidence de rêve dans laquelle ils souhaitent passer leurs vacances avec leurs deux filles. Un lieu de retraite pour la vieillesse, dans leur ancienne patrie, l'Italie. Lorsqu'en 2022, le couple tombe en ligne sur le projet de construction «Badesi Mare», il est tout de suite sous le charme. La société immobilière Arras Group veut construire 19 maisons de vacances à Badesi (I), un petit village situé sur un versant de montagne au nord de la Sardaigne. La mer cristalline du golfe n'est qu'à un kilomètre. Un véritable paradis pour les vacances!

«Nous sommes déjà allés plusieurs fois en Sardaigne pour les vacances, nous aimons le paysage, les gens et la mer là-bas», explique S. Costa à Blick. L'amour pour l'île est resté, mais on cherche en vain un sourire sur le visage de S. Costa lorsqu'il en parle. Le rire lui est passé depuis longtemps. À la place, on y trouve de la colère et du désespoir.

Des lotissements de vacances sur catalogue

Le site web du groupe Arras a été réalisé de manière professionnelle. L'entreprise immobilière s'est spécialisée dans les résidences secondaires en bord de mer et a d'ailleurs déjà construit des maisons de vacances sur l'île de la Sardaigne. Le groupe a été brièvement coté à la bourse italienne en 2023, jusqu'à sa suspension en septembre 2024.

Le groupe Arras fait la promotion de plusieurs nouveaux projets de construction en Sardaigne sur son site Internet. Ils se trouvent à Castelsardo, Badesi, Calasetta ou Poetto, mais aussi en Sicile et dans les Pouilles. Plus de 300 maisons de vacances sont actuellement à vendre. Et il faut dire que les visualisations et les plans de construction de ces lotissements de vacances ont l'air alléchants. Les images montrent des constructions neuves comme tout droit sorties d'un catalogue.

« Nous avons visité le terrain à bâtir ainsi qu'une maison témoin construite par Arras sur le terrain voisin vers 2018 »

Les Costa croient ce qu'ils voient. Ils se décident pour l'une des maisons du lotissement «Badesi Mare». «Nous avons ensuite reçu un contrat de vente que nous devions signer», explique le père de famille. Celui-ci stipule que la maison doit être achevée en septembre 2023. Le couple veut faire vérifier le contrat de vente par un avocat ou un notaire. Mais le CEO du groupe, Enrico Arras, intervient, arguant qu'ils pourraient s'épargner ces frais, puisque le montant de la caution est assuré, dit-il. Aujourd'hui, la famille Costa le sait: Arras les a induits en erreur.

En juillet 2022, le couple s'est rendu en Sardaigne et a rencontré le gérant en personne. «Nous avons visité le terrain à bâtir ainsi qu'une maison témoin construite par Arras sur le terrain voisin vers 2018», explique S. Costa. «Voir un projet achevé nous a naturellement inspiré confiance», a-t-il déclaré.

Fausses indications dans le contrat de vente

Or, à l'époque, le terrain à bâtir sur lequel leur maison devait être construite était encore totalement vierge. Mais selon Arras, il se serait déjà trouvé en sa possession. Dans le contrat de vente que Blick a pu consulter, le groupe Arras se désigne également comme «propriétaire du terrain». Or ce n'était pas encore le cas...

« Lorsque nous sommes arrivés sur le prétendu chantier, il n'y avait rien à voir! »

La famille a reçu une nouvelle fois l'assurance qu'elle pourrait passer des vacances dans sa propre maison l'année suivante et que, d'ici là, elle serait informée chaque semaine de l'avancée des travaux. La famille zurichoise a alors signé le contrat de vente et versé un acompte de 78'000 euros. À partir de là, la communication devient floue.

«Nous étions en contact permanent via Whatsapp avec Enrico Arras, qui nous assurait sans cesse que tout se déroulait comme prévu», explique S. Costa. Mais les photos et les rapports du chantier promis ne sont jamais arrivés. En juillet 2023, la famille avait prévu des vacances supplémentaires en Sardaigne pour s'occuper de l'aménagement de la maison qui devait être bientôt terminée. «Lorsque nous sommes arrivés sur le prétendu chantier, il n'y avait rien à voir!», se souvient S. Costa.

La construction ne progresse pas

Le terrain à bâtir avait exactement la même apparence que l'année précédente. Le couple a tiré la sonnette d'alarme. Ils ont convenu d'un entretien avec Arras dans l'un de ses bureaux à Valledoria (I), où les Costa avaient également signé le contrat de vente. Arras a reconnu avoir pris du retard dans la construction. «Mais il nous a assuré que la maison serait terminée en mai 2024», raconte S. Costa.

« Début avril 2024, nous avons fait appel à un avocat qui a écrit au groupe Arras pour lui demander de nous rembourser »

Pourtant, le couple ne peut s'empêcher de douter. Ils demandent donc à Arras de leur envoyer les documents officiels relatifs au terrain à bâtir et au permis de construire. Arras se défend. «Il a dit qu'il manquait encore quelques petits détails et qu'il nous enverrait les documents le lendemain», décrit S. Costa. À ce jour, le couple attend toujours ces documents.

Des acheteurs du monde entier attendent l'argent

«Début avril 2024, nous avons fait appel à un avocat qui a écrit au groupe Arras pour lui demander de nous rembourser», explique S. Costa. Enrico Arras assure alors qu'il va coopérer et ne cesse d'apaiser le couple, en leur envoyant notamment des justificatifs bancaires qui devraient montrer qu'il a bien transféré l'argent. Mais l'argent n'arrive jamais sur leur compte.

Les Costa sont loin d'être les seuls à attendre une maison ou de l'argent du groupe Arras. Une vingtaine d'autres personnes concernées vivent en Suisse, en Norvège, en Allemagne, en Autriche et aux Etats-Unis. Plusieurs parties ont entre-temps déposé une plainte pénale auprès du parquet de Milan, où le groupe tient son siège principal et parmi elles, les Costa. Blick a reçu leur plainte pénale.

Le terrain sur lequel le lotissement de vacances doit être construit a entre-temps été mis en gage. On ne sait pas exactement comment le groupe Arras a utilisé l'argent des acomptes et des frais de réservation.

Le groupe Arras poursuit ses activités

Pendant ce temps, le groupe Arras ne se laisse pas détourner de ses affaires. Sur son site web, la maison des Costa est déjà à nouveau proposée à la vente, pour la troisième fois consécutive! Au lieu de 398'000 euros, elle coûterait maintenant 440'000 euros. Mais l'air se fait de plus en plus rare pour le groupe immobilier. La suspension de la Bourse italienne a été suivie par des articles de presse sur les opérations commerciales douteuses du groupe Arras en Italie.

Fin 2024, un appel vidéo est organisé avec Enrico Arras et tous les plaignants. Lors de l'appel, le CEO assure aux personnes lésées que les fonds ne sont pas perdus et qu'il souhaite encore construire toutes les maisons de vacances. Ceux qui possèdent un accord de résiliation signé seront remboursés. Cela devrait se faire en trois tranches. La famille Costa a reçu le premier versement le 20 décembre 2024. D'autres personnes lésées l'attendent encore aujourd'hui.

Confronté à toutes les accusations, Enrico Arras a fait appel à son avocate. Celle-ci a écrit que le groupe n'a pas escroqué les acheteurs de maisons de leur argent. L'entreprise admet simplement être confrontée à des retards de construction.

* Nom modifié