Un tweet présentant des photos spectaculaires de la Suisse devient viral sur X, atteignant 40 millions de vues en 20 heures. Le blogueur italien James Lucas a partagé ces images, suscitant l'admiration mondiale et attirant l'attention d'Elon Musk.

1/2 Dans la liste des plus beaux endroits de Suisse, le lac bernois d'Oeschinen est bel et bien présent. Photo: Shutterstock

Fabienne Maag et Janine Enderli

40 millions de vues en 20 heures: un tweet sur la Suisse est actuellement viral sur X. Concrètement: un post du blogueur italien James Lucas montre de magnifiques photos de différentes régions en Suisse et laisse les gens du monde entier bouche bée. Même le «banc» de rêve au bord du lac d'Oeschinen dans l'Oberland bernois obtient une place dans la liste. «La Suisse n'a tout simplement pas l'air réelle», peut-on lire en titre du post.

Après quelques heures, la publication avait déjà des dizaines de millions de vues. La raison principale de cet engouement? Le milliardaire Elon Musk a repartagé le post sur son compte. Le Sud-Africain, dont les ancêtres sont originaires de l'Emmental, a écrit: «Magnifique».

«Station de ski de premier choix»

Les couleurs vives et l'environnement calme semblent particulièrement impressionner les utilisateurs. «Des collines vert émeraude, des maisons féeriques et les eaux turquoises du lac de Lungern, le tout sur fond de montagnes boisées.», peut-on lire à propos de l'une des photos postées.

Le blogueur fournit également des faits intéressants sur certains des paysages. A titre d'exemple, il écrit: «La première mention documentée du village de Lungern se trouve dans un registre fiscal datant de 800 ans et provenant d'Allemagne». Concernant la localité d'Adelboden, dans l'Oberland bernois, il ajoute: «Ce village de montagne possède des racines de plus de 600 ans et a été mentionné pour la première fois en 1409 sous le nom de 'Valle Adelboden'. Aujourd'hui, c'est une station de ski de premier choix».

Des spots plus tellement secrets

Un bon nombre des spots mentionnés ne sont toutefois plus confidentiels. La chute d'eau du Staubach à Lauterbrunnen attire chaque année des hordes de touristes. L'année dernière, la commune a même discuté pour éventuellement introduire d'un droit d'entrée.

Le lac d'Oeschinen est lui aussi devenu un hotspot sur Instagram. Mais beaucoup de monde durant la journée signifie aussi beaucoup de déchets le soir. C'est pourquoi les autorités locales ont décidé d'introduire un système de réservation en ligne pour la télécabine dès le début de la saison estivale, le 10 mai. De plus, des «rangers» patrouilleront et inciteront les visiteurs à faire preuve de respect envers la nature.