Au menu de ce mercredi 7 mai: les remontées mécaniques de Zermatt, la pénurie de policiers, les négociations à Genève entre Chinois et Américains, l'imposition individuelle, le dossier sensible réexaminé par la Cour suprême de Berne.

Pour la troisième année de suite, les remontées de Zermatt enregistrent un nouveau record (Illustration). Photo: AFP

Que peut bien nous réserver cette journée?

1 Zermatt signe un nouveau record d'affluence

Les remontées mécaniques de Zermatt explosent encore leur record cette année. Pour Franz Julen, son président, c’est le résultat d’une stratégie claire et d’un positionnement unique, rapporte le «Nouvelliste». Sans esquiver aucune critique, il assume sa ligne, celle d’une station haut de gamme qui veut avancer seule. «A ceux qui critiquaient la branche, j’ai toujours dit que peu d’autres sports peuvent offrir autant de satisfaction qu’une journée de ski dans la nature, sous un ciel bleu et sur des pistes bien préparées. A Zermatt, notre exercice fiscal se termine fin mai, et je peux déjà annoncer que ce sera un nouveau record, pour la troisième année de suite», a déclaré le président au quotidien valaisan. L'année passée, la station de ski dépassait les 90 millions dont près de 50 millions de cash-flow.

2 Le manque de policiers menace-t-il la Suisse?

Le président de la Fédération suisse des fonctionnaires de police estime que la sécurité en Suisse est menacée. Ceci parce que le nombre de policiers et de policières par habitant diminue. Aujourd'hui déjà, certaines interventions ne peuvent plus être effectuées, a averti Emmanuel Fivaz dans Blick. En différents endroits de Suisse, la lutte contre le trafic de drogue a été mise de côté en raison du manque de ressources. De plus, il n'y a pas assez de coordination interrégionale.

3 Américains et Chinois négocient en Suisse

Le ministre américain des Finances Scott Bessent et le représentant américain au Commerce Jamieson Greer rencontreront le vice-Premier ministre chinois He Lifeng à Genève. Leurs discussions de ce week-end porteront sur le dossier des droits de douane imposés par Donald Trump à la Chine, qui a répliqué. Karin Keller-Sutter rencontrera en amont les deux hauts responsables américains.

4 L'imposition individuelle sur la table du National

Les débats vont se poursuivre mercredi au Conseil national sur le dossier controversé de l'imposition individuelle. Les deux Chambres, d'accord sur le principe d'un contre-projet à l'initiative des Femmes du Parti libéral-radical qui doit rendre individuelle l'imposition des personnes mariées, s'opposent encore sur le contenu du projet. La commission préparatoire du National propose une voie médiane, afin que les pertes financières soient moins élevées que prévu.

5 La justice suprême réexamine une affaire sensible

La Cour suprême du canton de Berne se penche sur une affaire qui avait eu un retentissement national en 2022. Cinq hommes d'une famille des Balkans avaient dû répondre de traite d'êtres humains et de mariage forcé. Le tribunal Jura bernois-Seeland à Moutier avait prononcé des peines avec sursis contre trois prévenus et acquitté les deux autres. La Cour suprême examine ce dossier après l'appel déposé par deux parties plaignantes à l'encontre de trois des cinq hommes. Le Parquet général du canton de Berne ne participe plus à cette procédure.