Chinois et Américains vont discuter de la guerre commerciale... en Suisse

AFP Agence France-Presse

Le ministre américain des Finances et le vice-Premier ministre chinois vont se rencontrer dans les prochains jours en Suisse, ont indiqué mardi Washington et Pékin, avec en toile de fond le dossier des droits de douane imposés par Donald Trump à la Chine, qui a répliqué.

«J'ai hâte de mener des discussions productives dans l'optique de rééquilibrer le système économique international pour mieux servir les intérêts des Etats-Unis», a déclaré dans un communiqué le ministre américain Scott Bessent, avant son déplacement qu'il entame mardi.

Le vice-premier ministre chinois He Lifeng se rend en Confédération helvétique du 9 au 12 mai à l'invitation du gouvernement suisse, a détaillé le ministre chinois des Affaires étrangères dans un communiqué. Ce membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois s'entretiendra avec Scott Bessent «en qualité de référent pour les questions économiques et commerciales entre Chine et Etats-Unis», a précisé le ministère.

Risque de récession

Donald Trump a imposé, début avril, aux produits importés de Chine aux Etats-Unis des droits de douane de 34%, qui s'ajoutaient aux 20% existants. Cette première salve a donné lieu à une série de répliques, qui ont porté les droits de douane appliqués à la Chine à 145% par les Etats-Unis pour de nombreux produits et à 125% pour ceux qui frappent les produits américains qui entrent en République populaire.

Ces niveaux sont jugés intenables par la plupart des économistes, au point de faire planer sur les Etats-Unis et la Chine, mais aussi probablement au-delà, un risque de récession, qui s'accompagnerait d'une flambée des prix. Mardi, Scott Bessent a déclaré devant une commission parlementaire qu'Etats-Unis et Chine n'avaient pas encore entamé de négociations commerciales, contredisant des affirmations du président américain qui a plusieurs fois fait état de contacts entre les deux pays.