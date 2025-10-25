DE
FR

Jürg Grossen motive ses troupes
Le président des Vert'libéraux plaide pour une Suisse ouverte à l’UE

A deux ans des élections fédérales, le président des Vert'libéraux (PVL), Jürg Grossen a tenu un discours combatif devant sa base samedi à Delémont (JU). Il a plaidé pour une Suisse libérale et ouverte sur l'UE. Son parti est à la peine dans les sondages.
Publié: 11:51 heures
Partager
Écouter
Le président du PVL, Jürg Grossen, veut relancer le parti en vue de 2027 (archives).
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

À deux ans des élections fédérales, le président des Vert’libéraux, Jürg Grossen, a prononcé samedi à Delémont (JU) un discours combatif devant sa base. Il y a défendu une Suisse libérale et ouverte sur l’Union européenne, alors que son parti peine dans les sondages.

Les prévisions à la mi-législature pour 2027 ne sont pas réjouissantes, mais plutôt inquiétantes, a concédé le Bernois devant les délégués. Le baromètre électoral de la SSR, publié au début du mois, donne le parti en recul de 1,5 point (6,1% des suffrages). Le parti vient en outre de perdre ses deux sièges au Parlement jurassien.

Jürg Grossen a appelé ses troupes à réagir: «Ces prévisions, c'est un signal d'alarme ! Nous devons à nouveau susciter plus d'enthousiasme pour notre parti. Le PVL doit brûler encore plus fort pour réussir !». Le parti ne manque pas de personnalités en vue telles que Tiana Moser (ZH) au Conseil des Etats ou Katja Christ qui présidera le Conseil national en 2027, a rappelé le président.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus