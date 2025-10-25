A deux ans des élections fédérales, le président des Vert'libéraux (PVL), Jürg Grossen a tenu un discours combatif devant sa base samedi à Delémont (JU). Il a plaidé pour une Suisse libérale et ouverte sur l'UE. Son parti est à la peine dans les sondages.

Le président des Vert'libéraux plaide pour une Suisse ouverte à l’UE

Le président des Vert'libéraux plaide pour une Suisse ouverte à l’UE

Le président du PVL, Jürg Grossen, veut relancer le parti en vue de 2027 (archives). Photo: PETER SCHNEIDER

ATS Agence télégraphique suisse

À deux ans des élections fédérales, le président des Vert’libéraux, Jürg Grossen, a prononcé samedi à Delémont (JU) un discours combatif devant sa base. Il y a défendu une Suisse libérale et ouverte sur l’Union européenne, alors que son parti peine dans les sondages.

Les prévisions à la mi-législature pour 2027 ne sont pas réjouissantes, mais plutôt inquiétantes, a concédé le Bernois devant les délégués. Le baromètre électoral de la SSR, publié au début du mois, donne le parti en recul de 1,5 point (6,1% des suffrages). Le parti vient en outre de perdre ses deux sièges au Parlement jurassien.

Jürg Grossen a appelé ses troupes à réagir: «Ces prévisions, c'est un signal d'alarme ! Nous devons à nouveau susciter plus d'enthousiasme pour notre parti. Le PVL doit brûler encore plus fort pour réussir !». Le parti ne manque pas de personnalités en vue telles que Tiana Moser (ZH) au Conseil des Etats ou Katja Christ qui présidera le Conseil national en 2027, a rappelé le président.