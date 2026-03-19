Une télécabine s’est écrasée mercredi à Engelberg, causant la mort d’une femme de 61 ans. L’accident, survenu lors d’une mise en sécurité liée au vent, soulève des questions sur le matériel utilisé.

«C'est arrivé quand des employés ont voulu rentrer les cabines»

«C'est arrivé quand des employés ont voulu rentrer les cabines»

Le président des remontées se confie sur l'accident mortel à Engelberg

Simone Steiner

Un tragique accident s’est produit mercredi dans le domaine skiable d’Engelberg. Une télécabine est tombée au sol avant d’effectuer plusieurs tonneaux. Une femme de 61 ans originaire de la région se trouvait à bord. Malgré les tentatives de réanimation des secours, elle est décédée sur place.

Le conseiller aux Etats PLR et président du conseil d’administration des Titlis Bergbahnen, Hans Wicki, s’exprime désormais pour la première fois sur l’incident. Il déclare à Blick: «En raison du vent fort, les collaborateurs ont décidé d’arrêter le télécabine et de mettre les cabines en sécurité.» L’accident se serait produit précisément durant cette opération. Selon l’état actuel des connaissances, les collaborateurs auraient toutefois agi correctement.

Hans Wicki se dit profondément affecté. «Les remontées mécaniques du Titlis investissent beaucoup dans la sécurité et les contrôles – un tel accident ne devrait pas se produire», affirme le Nidwaldien.

Erreur de serrage?

Lors de la conférence de presse de mercredi, Norbert Patt, CEO des Titlis Bergbahnen, a indiqué que le coincement aurait joué un rôle déterminant dans l’accident. Ce qui interpelle, c’est que le Service d’enquête suisse sur la sécurité (Sust) avait déjà pointé du doigt les pinces de l’entreprise Doppelmayr Garaventa en 2021. Plusieurs sociétés de remontées mécaniques suisses, dont les Titlis Bergbahnen, utilisent ces pinces.

Jeudi, Hans Wicki ne souhaite pas s’exprimer davantage sur ces éléments. Les analyses du Sust devront déterminer s’il y a eu un problème de matériel, précise-t-il. La dernière révision, en septembre de l’année dernière, s’est déroulée avec succès et sans réserve.