Nikolai Lugansky est un pianiste de renommée mondiale. Mais sa proximité avec le régime russe suscite des critiques. Cette année, des activistes pro-ukrainiens ont protesté contre ses concerts à Washington D.C. et à Milan.

Ils reprochent au pianiste d'être un «ami de Poutine» et de ne pas se distancier de la guerre d'agression contre l'Ukraine. Nikolai Lugansky doit jouer le 3 août à Klosters, dans le canton des Grisons, puis avec l'Orchestre symphonique de Berne.

Pour le musicien, la Crimée appartient à la Russie

La polémique? Le pianiste s'est produit en 2016 et en 2021 à Donetsk, la plus grande ville du Donbass alors déjà occupé par la Russie. Selon le magazine «Concerti», le musicien a déclaré à propos de l'annexion de la Crimée que celle-ci avait toujours été historiquement russe. «De ce point de vue, c'est un peu comme l'union de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest», a-t-il affirmé. En 2019, le musicien a reçu un prix d'État russe des mains de Vladimir Poutine en personne.

La Société ukrainienne de Suisse critique vivement les représentations prévues en Suisse. Des Ukrainiens qui ont été chassés par des mercenaires russes vivent aujourd'hui ici. Ils savent exactement quels artistes se sont produits dans les territoires occupés. «Aujourd'hui, ils voient le visage du même homme sur des affiches en Suisse.»

Klosters Music ne voit pas de problèmes

David Whelton, directeur artistique de Klosters Music, ne répond pas à la critique, mais fait plutôt l'éloge de Nikolai Lugansky. «Un artiste d'une grande maîtrise technique», qui est le bienvenu dans les salles de concert du monde entier, y compris en Suisse, a-t-il affirmé.

En effet, même après le début de la guerre, Nikolai Lugansky a joué à plusieurs reprises en Suisse sans soulever de protestations. Il en va autrement pour la soprano Anna Netrebko. Son concert à Lucerne avait été annulé en 2024 sous la pression politique, en raison de sa prétendue proximité avec Vladimir Poutine. Mais à partir de novembre, elle se produira à nouveau sur scène en Suisse, à l'Opéra de Zurich.