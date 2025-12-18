DE
Le National dit non
Pas de commission d'enquête parlementaire sur Ruag, malgré le scandale

Le Conseil national rejette la création d'une commission d'enquête parlementaire sur le scandale Ruag. Les initiatives du PS et des Vert-e-s, déposées suite au rapport du Contrôle fédéral des finances, n'ont pas été retenues malgré les graves dysfonctionnements révélés.
Publié: il y a 40 minutes
Le scandale Ruag ne devrait pas être passé au crible par une commission d'enquête parlementaire (CEP). Le National a rejeté deux initiatives du PS et des Vert-e-s déposées suite à la publication du rapport du Contrôle fédéral des finances sur Ruag.

La gauche aurait souhaité une enquête sur les importants dysfonctionnements au sein de Ruag, sur les problèmes liés à l’acquisition d’armement et sur les structures de conduite, de contrôle et de surveillance au sein du Département fédéral de la défense (DDPS).

Ruag MRO a été épinglé fin février dans des rapports publiés par le Contrôle fédéral des finances. Ils montrent des manquements très graves. Plus de deux dizaines de cas de fraude présumée avec de gros dommages financiers sont mentionnés.

«Nous ne faisons pas du bien à notre sécurité»

«Lorsqu'on tolère de tels déficits, nous ne faisons pas du bien à notre sécurité», a déclaré Samuel Bendahan (PS/VD), qui n'a pas manqué d'énumérer les scandales qui ont traversé la Défense ces dernières années.

Des problèmes existent effectivement, a répondu le camp bourgeois. Mais des travaux sont déjà en cours. Les commissions de gestion évaluent actuellement la situation et doivent rendre un rapport au printemps 2026, a déclaré Benjamin Roduit (Centre/VS).

