Un article a semé la panique chez les pendulaires: le demi-tarif serait-il sur le point de disparaître? Non, répond le directeur d’Alliance SwissPass. Dans cet entretien, il explique comment le nouveau système tarifaire devrait fonctionner.

1/5 L'association de la branche des TP bricole un nouveau système de prix. Photo: Sven Thomann

Robin Bäni

Helmut Eichhorn, K-Tipp a affirmé cette semaine que l’abonnement demi-tarif allait disparaître. Alliance SwissPass a aussitôt démenti et dit que ce n’était pas vrai. Mais la confusion persiste. Qu’en est-il vraiment?

Le demi-tarif ne sera pas supprimé.

Vous travaillez pourtant à un projet appelé MyRide, censé remplacer le demi-tarif. S’agirait-il d’un nouveau modèle d’abonnement.

«MyRide» n’est pas un nouveau modèle d’abonnement. C’est un nouveau système de prix. Nous sommes actuellement en phase de projet et de test et travaillons à la conception du nouveau système. Pour l’instant, aucune décision d’introduction définitive n’a été prise.

Si les détails ne sont pas encore clairs et que rien n’est décidé, comment pouvez-vous dire aussi clairement que le demi-tarif ne sera pas supprimé?

Aujourd’hui déjà, il y a des clients sans demi-tarif qui paient le plein tarif. Et les clients avec demi-tarif qui bénéficient d’une réduction de prix. Cette différenciation des prix existera aussi dans le nouveau système. L’objectif du changement de système n’est pas de détériorer la situation, mais plutôt de faciliter l’utilisation des transports publics.

Le demi-tarif permet aujourd’hui d’acheter des billets à moitié prix. Dans le nouveau modèle d’abonnement, plusieurs niveaux de rabais sont toutefois envisagés, basés sur le propre comportement de déplacement. Ce n’est pas la même chose.

Il est faux de dire que l’on paie toujours la moitié avec le demi-tarif. Sur des distances plus courtes – par exemple à l’intérieur des villes – on obtient moins de 50 pour cent de rabais. Ce n’est qu’à partir d’une certaine distance que le prix du billet est réduit de moitié. Cela signifie qu’il existe déjà aujourd’hui plusieurs niveaux de rabais pour le demi-tarif et que la réduction de prix maximale possible est de 50%.

Dans quelle mesure l’abonnement demi-tarif actuel sera-t-il maintenu dans le futur modèle d’abonnement?

Le modèle tarifaire actuel s’est développé au fil du temps. Il y a des abonnements de parcours, des abonnements de zone, des abonnements pour chiens – en tout 4000 produits différents. On perd vite la vue d’ensemble. Avec le projet «MyRide», nous voulons rendre l’offre plus simple et plus claire. A l’avenir, il n’y aura plus que trois produits: un modèle de base (pour lequel on paie le plein tarif), une offre forfaitaire comme l’AG et un abonnement Smart. Cet abonnement Smart correspond à l’actuel demi-tarif et sera en outre complété par un système de bonus.

Pourquoi n’avez-vous pas simplement conservé le nom de demi-tarif?

Les noms ne sont pas encore fixés. Nous en sommes encore en phase de test. Nous avons délibérément choisi un nouveau nom pour cette phase. Nous élaborons en effet un tout nouveau système.

Le demi-tarif tel que nous le connaissons aujourd’hui va donc être supprimé!

Non, le demi-tarif restera – il deviendra même moins cher. Comme je l’ai dit, la réduction maximale du prix de l’abonnement demi-tarif actuel est de 50%. Mais avec l’abonnement Smart, on obtiendra au moins 50% de réduction. Et plus on voyagera, plus on bénéficiera de réductions supplémentaires.

Pouvez-vous donner un exemple? Comment l’abonnement Smart devrait-il fonctionner exactement au quotidien?

Il suffit d’installer l’application sur son téléphone et de s’inscrire. Ensuite, vous pouvez décider d’activer ou non l’abonnement Smart. Si c’est le cas, vous bénéficiez d’une réduction de 50% dès le premier trajet. Et plus vous utilisez les transports publics, moins les trajets futurs seront chers. A la fin du mois, vous recevrez une facture détaillant tous les coûts.

Si les déplacements fréquents sont récompensés par des réductions, les personnes pauvres sont désavantagées. Naturellement, ils voyagent moins pour économiser de l’argent.

Au contraire. Aujourd’hui, le demi-tarif n’existe que sous forme d’abonnement annuel. Lors du premier achat, vous devez sortir d’un coup 190 francs de votre portefeuille. Cela a pour conséquence que les personnes avec un revenu plus modeste ont tendance à acheter chaque billet plein tarif. Avec l’abonnement intelligent envisagé, c’est différent. La facturation est mensuelle. Nous abaissons ainsi les barrières à l’entrée.

Avec ce type d’abonnement intelligent, un algorithme calculera le prix d’un trajet. Il analysera mon comportement dans les transports et utilisera mes données personnelles. En tant que client, je ne peux pas comprendre ces calculs. Cela ouvre la porte à des augmentations de prix cachées.

Je ne suis pas d’accord. Nous mettons en place un système de bonus compréhensible. Vous verrez à tout moment le nombre de kilomètres que vous avez parcourus et la réduction qui en résulte. De plus, un prix sera affiché avant et après chaque trajet. Tout cela est très transparent. Il n’y aura pas d’augmentation de prix cachée.

Si l’utilisation des transports publics coûte finalement le même prix qu’aujourd’hui ou même moins cher: comment comptez-vous assurer le financement du système de TP?

Dans le nouveau système, une consommation accrue sera récompensée. De plus, nous simplifions considérablement l’accès. Cela rendra les transports publics encore plus attrayants. Nous espérons déclencher une utilisation accrue des trains, des trams et des bus afin de générer des recettes supplémentaires.

Si je veux profiter de réductions dans le nouveau système, j’ai obligatoirement besoin d’un téléphone portable. Qu’en est-il des personnes âgées, des enfants ou des personnes handicapées qui ne peuvent ou ne veulent pas utiliser de smartphone?

Nous sommes en contact direct avec ces groupes. Ce que nous entendons, ce n’est pas qu’ils refusent le téléphone, mais qu’ils souhaitent une application claire et facile à utiliser. Nous développons actuellement plusieurs solutions pour que les transports publics restent accessibles sans smartphone. Nous ne communiquerons les détails qu’une fois une option arrêtée. Ce que je peux déjà dire, c’est qu’en 2035, il sera toujours possible de voyager sans téléphone portable.

Vous souhaitez lancer le nouveau système tarifaire dès 2027. C’est un objectif ambitieux. Pourrez-vous respecter le calendrier?

Nous ne savons pas encore sous quelle forme ni dans quelle mesure nous allons démarrer. Mais il n’y aura pas de big bang. Nous voulons introduire le nouveau système progressivement. Personne ne doit craindre que nous lui retirions son demi-tarif. Il y aura une phase de transition de plusieurs années pendant laquelle les deux systèmes de prix existeront – jusqu’à ce que les gens aient compris que l’abonnement intelligent a beaucoup plus à offrir.



