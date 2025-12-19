DE
Le Conseil fédéral rétropédale
Le service postal aux zones isolées est maintenu!

Le Conseil fédéral renonce à supprimer la distribution du courrier dans les zones isolées. La Poste devra continuer à desservir toutes les maisons habitées à l'année, contrairement à la réforme initialement prévue pour 2030.
La Poste doit continuer de distribuer le courrier dans les zones isolées. Le Conseil fédéral est revenu vendredi sur sa réforme qui prévoyait de supprimer le service aux habitations isolées afin de financer le service universel.

«Le Conseil fédéral renonce à revenir sur la notion de zone. La Poste devra donc continuer à distribuer les envois dans toutes les maisons habitées à l'année», indique-t-il dans un communiqué.

Le gouvernement prévoyait, dans une révision de l'ordonnance sur la Poste, de supprimer l'obligation de distribuer dans les habitations isolées, même occupées à l'année. Il avait fixé un minimum de cinq maisons habitées à l'année sur une surface d'un hectare pour que le courrier soit distribué.

Nouvelle loi en 20230

La mesure de cette révision, qui doit permettre au géant jaune d'économiser jusqu'à 45 millions de francs par année à partir de 2026, avait suscité de vives réactions en particulier dans les zones périphériques. Un accès limité dans ces régions à un réseau internet de qualité, nécessaire à l'application du service universel, a souvent été mentionné.

La modification de la loi doit permettre la transition numérique des services postaux, ce qui passe pas une modernisation du service universel. La lettre numérique doit venir compléter cette offre. Elle reste facultative. Le projet s'inscrit dans une réforme plus large de la loi sur la poste qui doit entrer en vigueur en 2030.

