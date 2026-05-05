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Le compagnon arrêté
Les restes d'une femme disparue retrouvés en Thurgovie

Les restes d'une femme disparue en janvier ont été découverts à Engwang (TG). Son compagnon, un Suisse de 50 ans, est soupçonné de meurtre et arrêté en Espagne.
Publié: il y a 32 minutes
Des restes humains ont été découverts en Thurgovie. (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Les restes humains trouvés la semaine dernière sur une propriété du hameau thurgovien d'Engwang sont ceux d'une femme portée disparue depuis janvier. Une enquête est en cours contre son compagnon, un Suisse de 50 ans, suspecté de meurtre et arrêté en Espagne.

Les analyses effectuées par l'Institut de médecine légale de Saint-Gall révèlent que les restes humains sont ceux de la femme de 51 ans portée disparue. Le parquet thurgovien a confirmé mardi à Keystone-ATS l'information relayée par le portail de la «Thurgauer Zeitung».

Arrêté en Espagne

Il y a tout juste une semaine, la police avait effectué une grosse opération sur une propriété d'Engwang, sur le territoire de la commune de Wigoltingen, à la recherche de preuves. Le couple y habitait, mais l'homme a ensuite transféré son domicile en Espagne, où il a été arrêté.

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Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.

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Selon un porte-parole du ministère public thurgovien, le suspect se trouve toujours en détention en Espagne en vue d'une extradition. Les autorités espagnoles décideront de la recevabilité de la demande et de la date de l'extradition.

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