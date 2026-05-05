Les restes d'une femme disparue retrouvés en Thurgovie

Les restes humains trouvés la semaine dernière sur une propriété du hameau thurgovien d'Engwang sont ceux d'une femme portée disparue depuis janvier. Une enquête est en cours contre son compagnon, un Suisse de 50 ans, suspecté de meurtre et arrêté en Espagne.
Les analyses effectuées par l'Institut de médecine légale de Saint-Gall révèlent que les restes humains sont ceux de la femme de 51 ans portée disparue. Le parquet thurgovien a confirmé mardi à Keystone-ATS l'information relayée par le portail de la «Thurgauer Zeitung».
Arrêté en Espagne
Il y a tout juste une semaine, la police avait effectué une grosse opération sur une propriété d'Engwang, sur le territoire de la commune de Wigoltingen, à la recherche de preuves. Le couple y habitait, mais l'homme a ensuite transféré son domicile en Espagne, où il a été arrêté.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
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Mercredi: 14-20h
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Selon un porte-parole du ministère public thurgovien, le suspect se trouve toujours en détention en Espagne en vue d'une extradition. Les autorités espagnoles décideront de la recevabilité de la demande et de la date de l'extradition.