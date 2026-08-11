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«Un mauvais signal»
L'USAM fustige l'assouplissement de l'usage de la croix suisse

L'USAM s'insurge contre l'assouplissement de la croix suisse sur des produits étrangers. Ce changement consitue «mauvais signal» pour les PME, assure la faîtière.
Publié: 11.08.2026 à 14:04 heures
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Dernière mise à jour: 11.08.2026 à 23:13 heures
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La croix suisse peut dorénavant figurer sur des produits étrangers.
Photo: Getty Images/Westend61
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Union suisse des arts et métiers (USAM) dénonce l'assouplissement de la pratique en matière d'utilisation de la croix suisse sur des produits commerciaux. Elle va lancer une pétition contre cette mesure qui a déjà des conséquences négatives pour la Confédération. L'institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) permet depuis mars d'apposer, sous certaines conditions, la croix suisse sur des produits, même si ceux-ci ont été fabriqués à l’étranger, rappelle mardi l'usam.

Pour le conseiller aux Etats Fabio Regazzi (Centre/TI), président de la faîtière des PME, «c’est un mauvais signal que d’encourager indirectement les entreprises à délocaliser des emplois et de la valeur ajoutée à l’étranger». L'usam annonce «un premier cas marquant de délocalisation» hors de Suisse. Le fabricant st-gallois de chaussures Kybun a décidé de délocaliser une partie de sa production en Italie. 

Une quarantaine d'emplois sont concernés. D’autres entreprises pourraient suivre, ajoute l'organisation.

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